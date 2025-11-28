Voraxor®: más de 800 mil hectáreas probaron la nueva solución para malezas en soja

El producto de BASF, lanzado la campaña pasada, combina dos ingredientes activos como Trifludimoxazin y Saflufenacil para un control contundente y veloz.

Las malezas que se han vuelto resistentes a los herbicidas son un verdadero dolor de cabeza. En nuestro país se han identificado unas 28 especies que escapan a este tipo de control, lo que obliga a los productores a buscar alternativas más eficaces y específicas.

El desarrollo de nuevas moléculas eficaces es el mejor camino para aportar soluciones que ayuden a mitigar esta problemática. En este sentido, BASF ha lanzado la campaña pasada un producto como Voraxor®, que ofrece un control rápido y duradero sobre malezas difíciles como Amaranthus spp. (yuyo colorado) y Conyza spp. (rama negra), entre otras.

Luego de una campaña agrícola 2024/25 con una marcada variabilidad climática (otoño con buena recarga hídrica, invierno seco y primavera con lluvias desiguales), en la 2025/2026 las intensas precipitaciones favorecieron la emergencia temprana de malezas y acortaron la residualidad de productos aplicados en barbechos intermedios.

“Hoy es fundamental realizar un tratamiento presiembra, donde controlemos la maleza presente y las futuras emergencias con productos con acción prolongada”, señala Juan Pérez Brea, gerente de Cultivo de Soja de BASF. En ese sentido, desde la compañía destacan a Voraxor® como un herbicida pre-siembra para el control de malezas de hoja ancha en cultivos extensivos como soja, maíz, trigo, cebada y maní.

“Voraxor® combina dos ingredientes activos: Trifludimoxazin y Saflufenacil. Ambos actúan inhibiendo la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO), responsable de la síntesis de clorofila, provocando una rápida desecación de los tejidos vegetales”, explica Pérez Brea.

Es la incorporación de este nuevo activo Trifludimoxazin, de la familia de las Triazinonas, el que hace que sea una excelente herramienta para el control de malezas que hoy están perdiendo susceptibilidad o resistencia a los PPO al adicionar una unión más fuerte que dificulta la generación de resistencia a este modo de acción.

“Esta combinación ofrece un control contundente y veloz de las malezas difíciles, una persistencia comprobada que retrasa la necesidad de aplicaciones post-emergentes y sin efectos sobre el cultivo gracias a la selectividad y un manejo anti-resistencia gracias a su novedosa molécula que amplía el espectro frente a especies que han perdido sensibilidad a otros PPO”, enumera el especialista de BASF.

Más de 800 mil hectáreas

La recepción que tuvo Voraxor® entre los productores en soja de primera, desde su lanzamiento, fue realmente notable, ya que repitieron e incrementaron su uso en soja de segunda. En la primera campaña, el producto de BASF fue utilizado en más de 800.000 hectáreas con excelentes resultados, debido a la eficacia en velocidad de quemado y acción residual.

A futuro, BASF planea incorporar nuevos cultivos y malezas para Voraxor®, así como seguir innovando hacia la próxima generación de productos PPO. “Estamos trabajando en la incorporación del principio activo Trifludimoxazin en otros cultivos y usos, ampliando el espectro de aplicación de Voraxor®”, cuenta y concluye Pérez Brea.

