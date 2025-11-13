Caputo en la UIA: aseguró que el Gobierno va a acumular “más reservas de lo que cualquiera puede estar pensando”

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre los planes a futuro del Gobierno, ratificó el rumbo planteado por el presidente Javier Milei y aseguró que pondrá el foco en la compra de reservas para fortalecer al Banco Central.

En una exposición en la 31º Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario afirmó: "Queremos comprar reservas para retenerlas, no como hemos tenido que estar haciendo estos 20 meses, para comprar para pagarle a los bonistas".

“Vamos a acumular reservas y más de lo que cualquiera puede estar pensando. Lejos de ser algo que nosotros subestimamos, es una prioridad. Hoy por hoy, está separado lo que es acumulación de reservas de lo que es el pago de nuestras deudas”, explicó este jueves y añadió: “Queremos acumular reservas para hacer cada vez más fuerte al Banco Central”.

El discurso de Caputo

“Se habla de que hay que flotar para comprar reservas y no es así. Este Gobierno es el que más reservas compró por lejos, US$29.000 millones. Se han comprado muchas reservas y se retuvieron muchas menos porque se usaron muchas de esas para pagar la deuda. Cuando fuimos a EE.UU. y demás, fuimos justamente para garantizar lo que eran los pagos de deuda de los próximos años”, detalló.

Caputo también hizo hincapié en que la acumulación de reservas es una “prioridad” para la administración mileísta. “Hoy estamos en una situación que cambió: se abrieron varias avenidas desde lo financiero. Tenemos el swap y hay alternativas que ya escucharon. Hablamos con bancos, hay oportunidades desde el mercado, requerimientos inversos de los fondos mismos y de empresarios. Hoy podemos separar lo financiero de lo monetario y la acumulación de reservas. Lo financiero lo vamos a poder resolver con lo financiero”, cerró al respecto.

Por otro lado, el ministro de Economía volvió a respaldar el sistema de bandas del dólar, tal como hizo recientemente en una entrevista con LN+ en la que dijo que estaba cómodo con cualquier precio, siempre y cuando esté dentro de los valores establecidos.

El Ministro De Economía, Luis Caputo. Rodrigo Néspolo

“Nos agarra ansiedad de que las cosas van mejor y queremos ir más rápido de lo que nos dan las piernas. Vine esta semana en este debate tratando de comunicar por qué es mejor una flotación entre bandas que una libre“, explicó y justificó: ”Yo respeto que haya gente que piense que la Argentina podría estar flotando libremente e incluso dar resultado, pero nosotros creemos que desde el punto de vista de riesgo de esa decisión ajustada por riesgo realmente no vale la pena“.

Y ratificó: “Si vas a defender una banda es que hay que estar seguro de que están bien calibradas, que sí están en este caso, en particular el techo".

“No se lo tomen a mal, pero si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera 90, 100, 200 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. No pidamos cosas que no se pueden hacer, no es serio pretender flotar en un mercado en el que las dos primeras horas opera 12 millones; imagínense la facilidad para manipular eso. Las bandas se probaron en el mundo y fueron exitosas“, calificó.

Finalmente, consideró: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. La mayoría de los países no flota libremente, no flota nadie. No nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado que intentamos flotar y no estaban las condiciones y cuando tenemos un shock tenemos que poner cepo”.