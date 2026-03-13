Caputo habló sobre el dato de inflación de febrero y dijo que podría perforar el 1% mensual en 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de febrero que marcó un 2,9%, y pese a sus pronósticos previos que señalaban una desaceleración durante el mes, aseguró que el número no sorprendió al Gobierno. Así, el funcionario afirmó que el indicador podría perforar el 1% mensual en los próximos meses. “Si no es agosto, será septiembre u octubre”, indicó.

“Esperábamos el dato porque la suba de la carne pegó y las tarifas también, pero eso más que preocuparnos, nos ocupa. Desde el Banco Central se sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, aclaró Caputo en diálogo con TN.

“La cantidad de pesos está muy controlada y eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes, no hay déficit y la inflación va a terminar convergiendo a niveles internacionales”, aseguró el ministro de Economía.

Entonces, Caputo planteó que la baja de la inflación se “ralentizó” a partir de las elecciones de medio término cuando, según denunció, hubo un “ataque político” que derivó “en una dolarización” y en una suba del riesgo país.

El ministro de Economía Luis Caputo junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger Presidencias

“Cayó la demanda de nuestra moneda y subieron los otros precios. El mismo riesgo país estaba en 500 y se fue a 1500... Ese ataque político nos hizo retroceder algunos casilleros, pero ahora estamos encaminados de nuevo”, marcó el funcionario.

Ante la consulta de si el Gobierno logrará cumplir con la meta de inflación cero, prevista para el mes de agosto -de acuerdo a lo planteado en reiteradas ocasiones por el presidente Javier Milei, Caputo manifestó: “Podría ser, tranquilamente. Es difícil predecir el cuándo en los índices. Pero no me preocupa. Si no es agosto, será septiembre u octubre“.

El ministro de Economía ya se había referido ayer por redes sociales al número de inflación publicado por el Indec, el cual no baja en nueve meses, y lo atribuyó a “décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento”.

Y en esa línea argumentó: “La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

✅ El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



✅ La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Economía ponderó los resultados del Argentina Week, el reciente encuentro con inversores, empresarios y gobernadores realizado en la ciudad de Nueva York.

“Más de 400 inversores y empresarios locales y del exterior pudieron ver cómo con este cambio de políticas la Argentina ha logrado captar la atención del mundo. Es una atracción mundial”, destacó Caputo, quien además se ocupó de hacer una mención aparte sobre la participación de los 12 gobernadores en el evento.

“Fueron muchos los gobernadores que hablaron en varios paneles y dejaron claro dos cosas: agradecieron el rumbo que había tomado Milei y dijeron fuerte y claro que no había marcha atrás. Ellos pueden tener matices, algunos mas por izquierda o derecha, pero no va a haber ninguno que va a ir para otro lado”, resaltó Caputo.

“Cuando sos inversor querés escuchar que los gobernadores no van a cambiar el rumbo. Y eso se va a materializar en inversores”, auguró el titular de Economía.

Luis Caputo en el 7° Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026. En la foto con Alfredo Cornejo y Martín Clément Marcelo Aguilar

Por otro lado, Caputo se refirió a la polémica en la que quedó sumido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante el evento, luego de darse a conocer este fin de semana que había viajado en el avión presidencial con su esposa Betina Angeletti, quien además integró la comitiva oficial.

El episodio suscitó una ola de cuestionamientos de gran parte del arco opositor que derivó en un pedido de informes por parte del diputado Esteban Paulón y tres denuncias penales, una de ellas presentada por el abogado defensor de Cristina Kirchner y la AFA, Gregorio Dalbón, y las otras dos por la legisladora Marcela Pagano.

En línea con la postura adoptada por el Gobierno, que ayer cerró filas en defensa a Adorni, Caputo tildó el episodio de “irrelevante” y se jactó de que el accionar del funcionario “no le costó un centavo” al país. “Yo lo banco a muerte porque me concentro en el fondo de las cosas”, remarcó.

“Ni siquiera es una cuestión ética o moral. Lo hubiera sido si costaba plata. Es una cuestión de visibilidad que alguno pueda decir que no queda bien. Pero distingamos las formas del fondo”, concluyó al respecto.