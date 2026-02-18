Caputo informó que el Gobierno logró superávit en enero

El Sector Público Nacional volvió a registrar superávit en enero, en línea con la estrategia oficial de sostener el equilibrio de las cuentas públicas como eje central del programa económico. Así lo informó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que el Gobierno alcanzó un saldo financiero positivo en el primer mes de 2026.

Según detalló el funcionario, enero cerró con un superávit primario de $3.125.737 millones, mientras que, si se considera el pago de intereses de deuda estimado por el Gobierno, el superávit financiero fue $1.105.159 millones. El resultado se dio en un contexto estacionalmente exigente por el peso de los intereses de deuda, ya que enero —junto con julio— concentra uno de los mayores niveles de pagos del año por los vencimientos de cupones de títulos Bonares y Globales.

Caputo precisó que durante el mes se pagaron intereses netos por $2.020.578 millones. Aun así, el resultado financiero se mantuvo en terreno positivo, lo que desde el Palacio de Hacienda interpretan como una señal de consolidación del ancla fiscal.

El ministro aclaró, no obstante, que en enero se registraron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones, generados por la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin ese ingreso puntual, el superávit primario habría sido de $2.085.834 millones y el financiero de $65.256 millones. Es decir, incluso descontando el efecto extraordinario, las cuentas públicas se habrían mantenido en equilibrio financiero.

En cuanto a la dinámica del gasto, el informe difundido por Caputo indicó que el gasto primario total se redujo 0,7% interanual en términos reales. Al mismo tiempo, se registró un incremento real del 2,8% interanual en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas (impulsado por la suba en la inflación al que ajustan automáticamente gran parte de estas prestaciones) y del 4,1% interanual en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Desde el Gobierno remarcaron que el sostenimiento del superávit constituye el eje central del programa económico. “El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina”, sostuvo Caputo en su mensaje.

Con estos números, el Gobierno busca consolidar la señal de disciplina fiscal ante el mercado y reforzar la idea de que el equilibrio de las cuentas públicas es la base sobre la que se apoya la estrategia de estabilización económica.

El año pasado el Gobierno informó un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI, por debajo del 1,6% que se había autoimpuesto el Ministerio de Economía. En 2024, el superávit fiscal había sido del 1,8% del PBI y para este año la meta es alcanzar un 1,5%.