Carlos Melconian: las definiciones del economista sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio

CORDOBA.- Para Carlos Melconian, el designado ministro Sergio Massa se enfrentará a un Fondo Monetario Internacional (FMI) “más duro” que se “niega” a cambiar la meta fiscal anual. Estimó que el organismo hará una demanda de $500.000 millones de ajuste y, además, pondrá la lupa en “si se ha reconstituido el roll-over de la deuda interna”.

Ante la consulta de cuánto margen temporal tiene Massa para presentar resultados, resumió en que “rápido” el Banco Central debe dejar de vender dólares. Marcó ese punto como el más de corto plazo. “Cuanta más alquimia y menos realismo, el tiempo más se le acelera”, sintetizó.

“De berretalandia no salimos -agregó-. Creo que el ministro va a arrancar dándole la derecha al Banco Central. No me hagan un ‘fabregazo’. Si incentiva adicionalmente el 70/30 que le dieron al campo hace poco y va a Qatar, podrán venir algo de dólares para evitar el ‘saltito’”.

Enfatizó que Massa “no debe hacer gala” y “refregarle por la cara” al FMI de sus contactos internacionales. “Si chapea con que habla con el Tesoro de Estados Unidos, en el organismo prefieren a la Batakis, que ni arrancó; en la discusión intelectual, prefieren a Guzmán, que se agotó. El epicentro está en el desembolso del tercer trimestre”, sostuvo.

Melconian se preguntó con qué objetivo llega Massa. Si es para “tornar competitivo el espacio y candidatearse en el 2023″ o si solo viene “a salvar que la administración de vaya a la B por primera vez en 50 años y esperar hasta 2027 sabiendo que la oposición tiene un penal sin arquero”.

Lo definió como un ministro “más clásico”, aunque no lo percibe con “todo” el poder. “Rodeó el Banco Central, pero quedó afuera; no tiene la AFIP, ni YPF ni Energía (aunque parece que se discute algún cambio). Tiene sus dotes de alquimista, tiene expresiones voluntaristas... Está claro que no viene a hacer la plancha”, agregó.

El presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea participó del ciclo “De la mano de expertos” organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) y Delta Asset Managment. También estuvo en la disertación Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, quien dijo que el compromiso de Cristina Kirchner es “más fuerte” con Massa que el que “tiene con Alberto Fernández o el que tuvo con (Silvina) Batakis, pero sigue preservando a (Axel) Kicillof”.

Entiende que el ministro llega “para conseguir un veranito y que el Gobierno llegue a la próxima elección, porque no llegaba”. Enfatizó que la “ambición” de Massa es “reconstruir” su carrera política. “Altas expectativas con poca confianza no es una buena combinación”, apuntó, pero “a favor” dijo que la gente “en momentos de crisis, quiere pragmatismo”.

Melconian entiende que Cristina Kirchner "tomó conciencia de la crisis". Archivo

Respecto del gasto público, Melconian indicó que todavía la Argentina tiene 12 puntos porcentuales extra en su participación en el PBI. A su criterio, el orden del “ataque” de Massa será: subsidios, planes sociales, provincias y jubilados. “Diluyéndose” de un escalón a otro. Cree que en el primer caso, se podría ajustar en transporte, mientras que en tarifas, se ampliaría la segmentación. En los programas sociales, Massa “se montará a las auditorías” que ya se vienen haciendo; sobre el achique a las provincias -”cuyo apoyo necesitan”-, deslizó que el problema “más grande” está en Buenos Aires y que podría haber recorte en la obra pública.

También se refirió a la inserción internacional de la Argentina; advirtió que hay “hastío” en el exterior de escuchar sobre las “potencialidades. Hay que ir y hacer”. Describió que el país tienen “muy mala imagen en lo financiero y mala en lo comercial”.

Política y economía

Melconian ratificó que cree que, como ocurrió en el último gobierno de Cristina Kirchner y en el de Mauricio Macri, la actual administración apela a la idea de “durar y llegar”. Insistió en que ese proceso arrancó el 14 de noviembre del año pasado, cuando su planteo era “convivan con una inflación alta, pero estable; no atrasen mucho más las tarifas; moderen la expansión fiscal y monetaria; no atrasen el tipo de cambio; no atrasen los precios relativos. Dejen de pelearse algo. Estabilicen la inestabilidad. No lo hicieron y aceleraron el deterioro”.

Reiteró su impresión de que, en la reunión que tuvo con Cristina Kirchner, ella “tomó conciencia” de la gravedad de la situación. “No tiene la lapicera, pero es líder de la alianza”, dijo, y enfatizó que aunque el problema es “esencialmente político” tiene que “venir con economía”. “No se olviden de que hay un (Domingo) Cavallo con (Carlos) Menem y uno con (Fernando) De la Rúa. Eso es política. Pero hay un Menem sin Cavallo y eso es economía”.