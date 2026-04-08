Carlos Slim, magnate: “Austeridad en tiempos de vacas gordas evita amargos ajustes en épocas de crisis”

A lo largo de su vida, Carlos Slim construyó un desarrollo empresarial que lo convirtió en el hombre más rico de México. En la edificación de su fortuna, experimentó distintas vivencias y desafíos que le dieron una visión sobre la mejor manera de manejarse. En ese sentido, dejó un consejo sobre la mejor manera de administrar el dinero.

La frase de Carlos Slim sobre la administración del dinero

Más allá de su éxito en los negocios y la construcción de la fortuna por la que es considerado el hombre más rico de México, el empresario también es un filántropo que a lo largo de su vida buscó hablar con distintas generaciones y aportar su mirada del mundo.

Carlos Slim es considerado el hombre más rico de México Marco Ugarte - AP

Dentro de los distintos temas sobre los que se expresó, uno de los más recurrentes fue el manejo del dinero y los consejos para administrarse de la mejor manera.

A eso se refiere uno de los principios del Grupo Carso, que está exhibido en el sitio web que lleva su nombre.

“Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis“, fue la frase de Slim que quedó inmortalizada como uno de sus pilares en los negocios.

El enfoque se puede aplicar tanto en el manejo empresarial como en las finanzas personales.

El concepto general es evitar el derroche en los buenos momentos para luego tener un mayor margen de maniobra cuando el dinero escasee o sea necesario realizar algún ajuste.

Carlos Slim, de la carrera de ingeniería a ser el hombre más rico de México

Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en Ciudad de México. En 1961, con 21 años, completó la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma, según Britannica.

Poco después comenzó su faceta de empresario, cuando en 1965 creó Inversora Bursátil y fundó Inmobiliaria Carso.

El gran salto en su fortuna se dio en 1982, cuando Slim aprovechó el contexto económico para adquirir participaciones mayoritarias en varias empresas a precios bajos.

El magnate mexicano Carlos Slim exhibe los principios del Grupo Carso Gustavo Valiente - Europa Press - Gustavo Valiente - Europa Press

Con su administración, logró recuperar el valor de esas compañías y su patrimonio se multiplicó.

Con el Grupo Carso como la denominación formal con la que adquirió múltiples empresas de diversos rubros, Slim se volvió el magnate más influyente de México.

Su nivel de reconocimiento incluso lo llevó a reunirse con Donald Trump a fines de 2016, poco después de resultar electo como presidente de EE.UU. por primera vez.

El encuentro ocurrió luego de que el mexicano hiciera cuestionamientos a los comentarios del republicano sobre los migrantes.

Los principios de los negocios de Carlos Slim

Esta frase sobre la “austeridad en tiempos de vacas gordas” es uno de los diez principios de Slim. El resto que menciona el sitio web son:

“ Estructuras simples, organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas . Flexibilidad y rapidez en las decisiones. Operar con las ventajas de la empresa pequeña que son las que hacen grandes a las grandes empresas”.

. Flexibilidad y rapidez en las decisiones. Operar con las ventajas de la empresa pequeña que son las que hacen grandes a las grandes empresas”. “ Siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos productivos . Incrementar la productividad, competitividad, reducir gastos y costos guiados siempre por las más altas referencias mundiales”.

. Incrementar la productividad, competitividad, reducir gastos y costos guiados siempre por las más altas referencias mundiales”. “ La empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario o del administrador . No sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos. Mínima inversión en activos no productivos”.

. No sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos. Mínima inversión en activos no productivos”. “No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de los objetivos y conociendo los instrumentos”.