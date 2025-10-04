El guiño de Carlos Slim a Elon Musk por las acciones de Tesla: “Ningún pique”

Carlos Slim, el ingeniero y empresario mexicano, conocido por ser el hombre más rico de América Latina, compartió su interés por invertir en Tesla, compañía liderada por Elon Musk. Además, el multimillonario reveló que se arrepiente de una desinversión y de decisiones que calificó como “errores”.

El empresario latino que podría trabajar junto a Elon Musk

Carlos Slim, el actual empresario más rico de Latinoamérica, fue entrevistado por el influencer Oso Trava en su podcast, en donde reveló su interés por trabajar con el magnate nacido en Sudáfrica.

Además de narrar su historia de vida y el inicio de su carrera en el mundo de los negocios y las inversiones, el dueño de Grupo Carso, aclaró cuál es su relación con Elon Musk.

Al hablar sobre las “inversiones en corto”, Slim reveló que tiene mucho interés en realizar una pronto: nada menos que en Tesla.

Respecto de los rumores sobre las presuntas diferencias y confrontaciones entre el mexicano y Musk, el empresario reveló que no existe ningún “pique” entre ambos.

Carlos Slim en entrevista para el pódcast de Oso Trava (FB/Oso Trava)

Carlos Slim también habló de sus arrepentimientos en el mundo de las inversiones y explicó que lamenta algunas decisiones que tomó en el pasado, como el haberse retirado de las empresas Apple y Amazon, pese a que vendió las acciones con utilidades.

El ingeniero más rico de América Latina explicó que “son errores” de los que se aprende, y recordó que desear certidumbre en las inversiones es algo irracional, por lo que aconsejó tener una cartera de las mismas.

Quién es Carlos Slim, el empresario más rico de Latinoamérica

Carlos Slim Helú y su familia poseen una fortuna de US$103 mil millones, lo que lo coloca en el puesto número 19 de las personas más ricas de todo el mundo, según Forbes.

El empresario es la persona más rica de México y posee América Móvil, la compañía de telecomunicaciones más grande de toda América Latina. Fue dueño de Telmex, que durante mucho tiempo reinó el monopolio de telefonía en el país.

Carlos Slim Helú es un empresario e ingeniero mexicano de origen libanés (Archivo)

Slim y su familia son propietarios de casi el 80% de Grupo Carso, que conglomera a diferentes marcas y empresas, con fuerte presencia en el centro y sur del continente americano.

Dentro de su cartera de inversiones, el ingeniero cuenta con participaciones en compañías de construcción, bienes raíces, minería y bienes de consumo.

El hombre de negocios, de 85 años de edad, tiene su residencia en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, es viudo, tiene seis hijos y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La casa de Carlos Slim en Nueva York

El magnate mexicano posee una de las últimas mansiones ubicadas en la Gran Manzana, la cual incluso fue reconocida como parte del patrimonio de Nueva York por la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos (LPC, por sus siglas en inglés).

La residencia de número 1009, cuenta con cinco pisos y se ubica en la esquina de la calle 82 de la 5ta Avenida. Como fue construida hace más de un siglo, posee un gran valor arquitectónico y cultural.

Carlos Slim habría comprado la mansión en 2010 por US$44 millones, para poco más de una década después ofrecerla a la venta al doble de lo que le costó.

Carlos Slim es el dueño de una de las últimas mansiones de Nueva York (Web/Compass)

El espacio es amplio y cuenta con ocho dormitorios, diez baños, terraza y azotea con vistas a Central Park, molduras de piedra caliza con estilo del siglo XX, acabados en hierro y puertas de cristal, entre otras características que denotan opulencia.

El lugar también es conocido como la Duke House porque perteneció a Benjamin N. Duke, quien fue director de la compañía American Tobacco.