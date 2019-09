Cinco marcas internacionales lanzan una nueva cámara inmobiliaria

Alejandro Ginevra, socio de Ginevra/Sotheby's y presidente de la nueva Cámara de Empresa de Servicios Inmobiliarios.

Cinco de las principales marcas internacionales del rubro inmobiliario decidieron unirse para crear una nueva cámara sectorial en la Argentina. Century 21, Coldwell Banker, Keymex, RE/MAX y Ginevra/Sotheby's anunciaron el lanzamiento de la flamante Cámara de Empresa de Servicios Inmobiliarios, en medio de la fuerte crisis que enfrenta la industria.

En la nueva cámara reconocen que su surgimiento es una reacción frente al proyecto que impulsan el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, para expulsar y proscribir a las empresas que prestan servicios complementarios para los profesionales del sector inmobiliario.

"No estamos en contra de nadie, sino a favor de la industria. La idea es juntarnos para impulsar los cambios en el sector, impulsando la incorporación de tecnología y la capacitación y aprovechando para transmitir lo que está pasando con la actividad en otras partes del mundo", explicó .

Desde la entidad gremial, las inmobiliarias aseguran que buscan impulsar cambios concretos en la actividad. "El negocio inmobiliario venía trastabillando desde hace bastante tiempo y después de las PASO directamente nos quedamos sin mercado. Hoy las únicas operaciones que se concretan son aquellas en las que los vendedores aceptan bajar entre 10 y 15% sus precios. Por eso creemos que se necesitan algunas medidas concretas para ayudar a una reactivación", explica Ginevra.

El empresario precisa que entre las posibles opciones se encuentra fomentar el desarrollo de edificios dedicados exclusivamente al alquiler, como ocurre en otros países del mundo, o discutir cambios en la actual legislación. "Queremos impulsar bajas en las cargas impositiva y ayudar a tener una ley de alquileres más acorde con las necesidades del mercado. La decisión de que el inquilino no tenga que pagar comisiones está bien para el mercado más masivo, pero no tiene sentido no dejar que se pague una comisión cuando se está pactando un alquiler de 4000 o 5000 dólares por piso en Puerto Madero", señaló Ginevra.