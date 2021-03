Empresarios. Dudas y apoyos en un clima de escepticismo generalizado

Hay incógnitas sobre las recetas para combatir a la inflación, mejorar la productividad, acordar con el FMI, aumentar exportaciones o simplemente generar confianza Crédito: Prensa del Senado

El contexto debería haberlos congregado. Comienza un año electoral marcado a fuego por los problemas de la economía profundizados por la pandemia, con una la inflación que se acelera y una rentabilidad que escasea. Pero todo lo que suene a marcar un rumbo oficial comenzó a desdibujarse y caer en la bolsa del escepticismo luego de un año de tensiones y oscilaciones políticas dentro de la coalición gobernante, que desencantó a gran parte del sector privado.

Sin embargo, y más allá de aquellos empresarios que decidieron no escuchar el discurso de Alberto Fernández -algo impensado tiempo atrás- hubo en el círculo rojo apoyos a la necesidad de aumentar el consumo con mejores salarios, e impulsar la obra pública de manera regional y federalizada, como dudas sobre las recetas para combatir a la inflación, mejorar la productividad, acordar con el FMI, aumentar exportaciones o simplemente generar confianza. Algunos de los empresarios también criticaron el embate a la Justicia.

"¿Va a escuchar a Alberto Fernández?", le preguntó LA NACION al presidente de una importante cámara empresarial. "Tengo un almuerzo. No lo voy a escuchar", contestó el ejecutivo. La misma pregunta se le trasladó al CEO de una empresa de tecnología. "Estoy full vacaciones". Un importante directivo de la salud señaló: "Voy a tratar de escucharlo. Si no, leeré el discurso después. Tengo una mañana complicada con reuniones". Un industrial tuvo el mismo problema: "La verdad no lo voy a ver en vivo. Hoy tengo agenda cargada". Uno de los hombres de la mesa de enlace reconoció que estarán este mediodía en comisión, aunque dijo que probablemente la interrumpan para escuchar al Presidente en la Cámara de Diputados. Por los menos dos CEO más consultados por este diario dijeron que no vieron el discurso.

Un hombre del círculo rojo explicó la sensación que reina por anticipado entre los empresarios más importantes. "La verdad es que no creo que ayude a esclarecer nada opinar sobre aseveraciones que mañana pueden ser totalmente distintas. Antes, el discurso marcaba la agenda del país por los próximos meses. Cómo está todo hoy, lo que se diga hoy es más para la tapa de mañana y nada más", afirmó el hombre que ya escuchó varias aperturas. Sin embargo, luego del discurso confesó que leyó algunos tuits en vivo.

"El discurso estuvo más orientado a temas institucionales que económicos", afirmó a este medio Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon (cámara que agrupa a las empresas de economía del conocimiento). "Es un año electoral", indicó, y cerró: "Destacó la economía del conocimiento como una política nacional; creo que con Malvinas fueron las únicas manifestaciones fuera de la grieta. Parece que el acuerdo con el FMI no será rápido".

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se mostró preocupado por los dichos del Presidente sobre la Justicia. El abogado alertó: "El control del Congreso sobre la Justicia tiene que respetar los límites de separación de los poderes. Cualquier reforma constitucional o legal tiene que estar enmarcada en los principios que dieron origen a la Constitución".

Funes de Rioja destacó como positiva la mención del Presidente a solucionar los problemas macreconómicos para frenar la inflación, aunque el número uno de Copal (que agrupa a las empresas alimenticias) dijo que hubiera sido positivo escuchar sobre los problemas de productividad que afectan a la Argentina y cuestionó las imputaciones a empresas del sector.

El Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, destacó la relevancia que el Presidente le atribuyó a la producción y al empleo, "incluyendo aspectos tales como la inserción de jóvenes en el mercado laboral y la capacitación". Destacó además la idea de reducir la asimetrías regionales. "Valoro que el Presidente haya destacado la relevancia del estímulo al consumo, que es un elemento clave para dinamizar la economía", agregó el directivo, y completó: "También fue acertada la referencia a la importancia del financiamiento a las empresas, particularmente valioso para las pymes; y la necesidad de que las tarifas de servicios públicos no hagan inviables a las firmas que los utilizan".

"Sí, la recuperación del poder adquisitivo es clave para la dinamización del consumo mencionada. Esto exige contener la inflación, que en 2020 logró reducirse, pero que este año implica un desafío, de la mano de la recuperación del nivel de actividad. Para lograrlo no puede apelarse meramente a acuerdos de precios sino que se requiere de una política macroeconómica acorde, desde lo fiscal y lo monetario", agregó Grinman.

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli/ Pool

"Creo que fue un discurso largo en el que tocó muchos temas. Me quedan aquellos de la necesidad de exportar más y de ver cómo se incentiva esto", dijo Miguel Ángel Rodríguez, dueño de Sinteplast. "Estoy de acuerdo en bajar Ganancia para los trabajadores y autónomos, y también creo que el diálogo es fundamental para llegar a acuerdos. Me hubiera gustado que se hablara más sobre cómo se generan confianza y esperanza para las pymes, para que sigan peleando y invirtiendo", estimó el hombre de negocios.

"Estuvo más centrado en el pasado, que en cómo resolver los grandes desafíos que debemos enfrentar. No hubo ninguna mención al campo como uno de los sectores más importantes de la economía. Apenas una mención a la industriagro para ponderar y justificar una medida tomada de diferenciar las retenciones, que ya lo explicamos es una medida errada", afirmó a LA NACION el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.

"Siguen confundiendo valor agregado con industrialización, sin entender que en el sector primario es un enorme generador de valor agregado. Desde el punto de vista institucional fue muy preocupante todo lo referido a la Justicia. Nada de lo anunciado colabora con el ambiente de inversión privada tan necesario. Se debe resguardar la independencia de los poderes. Nos hubiese gustado también escuchar referencias mas concretas a la economía y cómo resolver sus importantes desequilibrios", afirmó el directivo de la entidad rural.

"Fue un discurso positivo por su característica desarrollista y federal", dijo José Urtubey. "Creo que queda plasmado el desafío de lo que se arregle con el FMI. Me parece que no desconoció el capítulo de la pobreza, por lo que asume el problema. Que se haya mencionado el aspecto logístico es importante y desde lo estructural es positivo que se habla del medioambiente y de ir armando un cuadro tarifario sustentable", dijo el directivo de Celulosa.

Los capítulos de la lucha económica contra la pandemia y el impulso a la obra pública tuvieron un respaldo en el sector privado. "Comparto la descripción del Presidente sobre la importancia de las acciones llevadas adelante el año pasado durante la pandemia en favor del cuidado de las empresas y sus trabajadores como el ATP, los préstamos subsidiados, la moratoria, como así también la necesidad de reconocer los errores y corregirlos", afirmó Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

"Sectorialmente subrayo la prioridad que sostuvo sobre la obra pública, las infraestructuras de Transporte y el ambicioso Plan de Viviendas de manera Federal, así como también en temas de Sostenibilidad Climática e Igualdad Educativa. Es histórico la puesta en marcha del Consejo Económico y Social que debe impulsar las políticas de estado que al Argentina necesita", dijo.

"El diálogo entre todos los actores va a contribuir a alinear las expectativas de inflación", coincidió con el Presidente Marcelo Fernández, titular de Cgera y consejero del Consejo Económico y Social. "Como dijo el Presidente: nadie se salva solo y es central coordinar nuestros esfuerzos para que el salario le gane a la inflación", señaló Fernández.

