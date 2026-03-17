Claude, la IA de moda que puede ayudarte a ganar dinero extra (si sabés cómo usarla)

En una nota anterior exploramos cómo ChatGPT podía servir para diagnosticar gastos y detectar patrones de consumo que muchas veces pasan desapercibidos. Esta vez vamos un paso más allá y nos vamos a concentrar en Claude (la inteligencia artificial desarrollada por Anthropic), aplicada a tres usos específicos que, en mi experiencia, generan resultados prácticos bastante rápido.

Pero antes de entrar en esos ejemplos conviene entender, al menos de manera general, con qué tipo de herramienta estamos interactuando, junto con algunos consejos básicos para quienes se vienen resistiendo a usar la IA. ¡Comencemos!

¿Qué es Claude y para qué sirve?

Claude es uno de los modelos de lenguaje más avanzados disponibles hoy y tiene una característica que, en temas financieros, resulta particularmente valiosa: suele ser más preciso, más cauteloso con sus afirmaciones y menos propenso a completar los vacíos con información inventada cuando no tiene datos suficientes. No va a decirte qué acciones comprar ni va a anticipar el próximo movimiento del dólar, pero sí puede procesar información compleja, ordenar escenarios posibles, formular preguntas inteligentes y ayudarte a pensar decisiones con más claridad.

La herramienta se puede usar gratis desde claude.ai y no requiere instalar nada. Antes de empezar, sin embargo, conviene tener presente una regla básica: nunca ingresar datos sensibles reales (números de cuenta, contraseñas, documentos o información personal crítica). Para aprovechar el potencial de estas herramientas no hace falta exponer ese tipo de información. Lo que sí hace falta es algo mucho más simple y escaso: buenas preguntas. Comencemos con el primero de los tres ejemplos que nos ayudarán a entender y aplicar estas ventajas que la IA nos ofrece.

Claude Shutterstock - Shutterstock

1-Deudas: la cuenta incómoda que Claude puede hacer por vos

Hay algo que muchos deudores prefieren “negar”: el cálculo real de la deuda, que no es la cuota que aparece todos los meses en el resumen, sino el costo total a lo largo del tiempo. No suele ser por desinterés, sino porque la matemática financiera rara vez es intuitiva.

Ahí es donde una herramienta como Claude resulta sorprendentemente útil, ya que puede hacer ese cálculo en segundos. Pero lo más interesante no es el número que devuelve sino la conversación que se abre después, cuando finalmente ves cuánto te cuesta cada deuda en términos reales y aparece una pregunta estratégica que muchas personas nunca se hacen: ¿en qué orden conviene atacarlas?

Un prompt posible podría ser el siguiente (reemplazando los números propios en las X):“Tengo tres deudas activas: tarjeta de crédito con saldo de $X al 180% anual, crédito personal de $X en cuotas al 90% anual del que me quedan 8 cuotas, y $X que le debo a un familiar sin interés pero que me genera incomodidad. Puedo destinar aproximadamente $X por mes al repago además de los mínimos actuales. Quiero salir de esto en el menor tiempo posible pagando la menor cantidad de intereses. ¿Cuánto me está costando cada deuda realmente y qué estrategia me recomendás?”

Claude resulta útil para calcular cuál es el monto de las deudas que tiene una persona y proponer estrategias para saldarlas (Pexels/Karola G)

La respuesta que vas a obtener no suele ser solo un cálculo, sino algo más parecido a un mapa de situación con distintos caminos posibles. A partir de ahí la conversación puede seguir (qué pasa si aparece un ingreso extra, qué cambia si adelantás pagos, cuánto tiempo se acorta el proceso si aumentás el monto mensual). En ese intercambio aparece, muchas veces por primera vez, una visión mucho más clara de la deuda que se tiene enfrente.

2-Tarjeta de crédito: Dejá que Claude revise lo que nunca mirás del resumen

La tarjeta de crédito es, probablemente, uno de los instrumentos financieros peor utilizados en Argentina. El diferimiento del resumen, los cargos que se acumulan sin que los veamos, los programas de puntos que crecen silenciosamente sin que sepamos si tienen valor real, o las compras en dólares con distintos tipos de cambio según el banco; todo eso forma una maraña de variables que hace que usar la tarjeta sin entenderla termine siendo, muchas veces, una forma bastante silenciosa de perder dinero.

Lo más potente de Claude en este caso es que podés subir directamente el resumen de tu tarjeta en PDF y pedirle que lo analice en detalle. Eso elimina el paso de tener que resumir o categorizar vos mismo y le da a la IA los números reales con los que trabajar. Un prompt posible podría ser: “Te adjunto el resumen de mi tarjeta de crédito del último mes. Quiero que lo analices como si fueras un auditor financiero. Identificá: cargos fijos que quizás estoy pagando sin darme cuenta o sin usar, si hay algún patrón de gasto que me esté costando más de lo que creo, si los puntos acumulados tienen valor real considerando cómo gasto o si básicamente los estoy regalando, y cualquier otra cosa que te llame la atención. Pago el resumen completo todos los meses. Al final dame tres acciones concretas que haría si estuviera en mi lugar”.

Claude permite subir directamente el resumen de tus tarjetas para que los analice (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) Nam Y. Huh - AP

A partir de ahí la conversación empieza a profundizar sola. Claude suele formular preguntas de seguimiento (qué gastos podrían pagarse por otro medio, qué cargos recurrentes podrían revisarse, qué valor real tienen los puntos acumulados según el tipo de consumo). En ese intercambio aparece algo que muchas personas no habían considerado: que la tarjeta de crédito, bien entendida, puede dejar de ser una herramienta reactiva para convertirse en un instrumento deliberado de gestión del flujo de caja.

3-Ingresos extra: usar a Claude para descubrir opciones de monetización ocultas.

Este suele ser el bloque que más conversaciones genera cuando aparece en una charla sobre finanzas personales, y no es casual. La mayoría de las personas tiene la intuición de que podría generar más ingresos, pero no sabe por dónde empezar ni si aquello que sabe hacer tiene valor real en el mercado. En ese punto Claude puede funcionar como un espejo bastante preciso.

La diferencia con una búsqueda genérica en internet (del tipo “cómo ganar dinero extra”) es que la herramienta no responde con una lista inspiracional de ideas sueltas. Si se le da suficiente contexto, puede cruzar tu perfil concreto con la demanda del mercado actual y devolver un análisis de viabilidad.

Para que ese análisis sea útil, el pedido tiene que incluir tres ingredientes básicos: quién sos laboralmente, qué hacés fuera de tu trabajo y cuáles son tus restricciones reales de tiempo o contexto.

Esta inteligencia artificial puede, si el usuario le da suficiente contexto, cruzar su perfil con la demanda del mercado y devolver un análisis de viabilidad para conseguir ingresos extra Freepik

Un ejemplo de prompt podría ser el siguiente: “Quiero explorar opciones para generar ingresos extra. Te doy mi perfil para que lo analices: trabajo como [profesión] hace [X años] y en ese rol manejo [habilidades específicas, por ejemplo: Excel avanzado, redacción de informes, trato con clientes, coordinación de equipos]. Fuera del trabajo [actividad o habilidad, aunque parezca irrelevante]. También tengo conocimientos de [idiomas, herramientas, hobbies técnicos]. Mis restricciones son: [tiempo disponible por semana], [si podés o no tener clientes en relación de dependencia según tu situación laboral], y me interesa especialmente generar algo en dólares o que tenga cierta estabilidad. ¿Qué opciones reales ves, cuál tiene la menor barrera de entrada para mi perfil y cómo empezaría con la primera?”.

Cuanto más específico es el contexto que se aporta, más útil resulta la respuesta. Claude puede identificar si tiene más sentido ofrecer servicios freelance en plataformas globales, dar clases online, desarrollar algún producto digital o monetizar una habilidad que ya se está usando de manera informal. En ese proceso muchas personas descubren algo que no habían considerado: que el punto de partida para generar un ingreso extra muchas veces no es aprender algo nuevo, sino mirar con otros ojos lo que ya sabés hacer.

Conclusión

Claude y otros sistemas similares están empezando a incorporar funciones que les permiten trabajar directamente con datos financieros reales (extractos bancarios, carteras de inversión, históricos de gasto). Cuando esa integración se vuelva común, el análisis va a dejar de basarse en números aproximados para empezar a trabajar con los números exactos de cada persona.

Lo que estas herramientas están empezando a mostrar es que el conocimiento financiero nunca fue el problema central. El problema siempre fue el acceso a un análisis personalizado, a alguien que mirara tus números sin querer venderte algo. Y eso es exactamente lo que está cambiando, para bien.

La seguimos la semana próxima con más material de Finanzas Personales e Inversiones.