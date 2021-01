Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo Fuente: AFP

La asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos marca un nuevo capítulo en la relación de la Argentina con el país del norte en términos económicos y políticos. Pero, ¿cuál es la importancia del país del norte en las exportaciones argentinas, cuánto invierte y qué podría pasar con la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

Según un informe de la consultora Abeceb, Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina. En 2019, el intercambio comercial superó los US$10.000 millones y entre enero y noviembre de 2020 acumula más de US$7000 millones (US$3060 millones de exportaciones y US$4030 millones de importaciones).

El saldo comercial es negativo para la Argentina, pero en los últimos años el balance ha mejorado, principalmente por la reducción de las importaciones, que, en 2019, cayeron 18,3% y en los primeros once meses de 2020, 32% (aunque los últimos datos disponibles de noviembre de 2020 muestran una reversión en esta tendencia, con un crecimiento de las importaciones mensuales de 6,5% y una baja de las exportaciones de 9,5%).

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos tienen una fuerte concentración en combustibles y minerales, seguidos por metálica básica y productos de metales, así como industria alimenticia y los productos primarios. Del lado de las importaciones originarias de Estados Unidos, las maquinarias son el principal rubro de importación, los combustibles también tienen un fuerte peso, así como los productos químicos.

Consultado por LA NACION, el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo opinó que en el plano bilateral no habría grandes diferencias. "En la época de Donald Trump se utilizó a los aranceles como una estrategia de negociación, pero esto no llegó a mayores. La Argentina tiene dificultades para ingresar en los Estados Unidos con algunos productos -como el biodiésel- que no se van a resolver, porque hay un tema técnico que es impulsado por una cámara industrial de Estados Unidos y es acertado. Por otro lado, sigue pendiente el ingreso de limones y carnes porque se tienen que aprobar las plantas desde las que se puede enviar carne a Estados Unidos", explicó.

Por otro lado, Estados Unidos es el principal inversor externo en nuestro país: 22,7% del stock de inversión extranjera directa, por casi US$17.000 millones, según el Banco Central. Los sectores en que tiene mayor presencia son el petrolero (Vaca Muerta), el de suministro de energía (AES), la industria manufacturera (GM, Ford, Goodyear, BASF, DuPont, Whirlpool), seguros (Metlife, Prudential), servicios financieros (American Express, Visa, JP Morgan), servicios profesionales (Accenture, Manpower Group), servicios de información y comunicaciones (IBM, Cisco Systems, Google).

En cuanto a la extracción no convencional de petróleo y gas en Vaca Muerta, la OPIC (Overseas Private Investment Corporation) aprobó fondos por US$450 millones para financiar a Vista Oil y Aleph Midstream. Sin embargo, el derrumbe de los precios internacionales del petróleo debido a la pandemia ha puesto en un compás de espera la actividad de este sector. En los últimos tiempos, el mayor anuncio de inversión entre las empresas de Estados Unidos con capitales en la Argentina corresponde a Ford, con US$580 millones, desembolso que se mantiene a pesar del cese de producción en Brasil.

La relación política

Según Abeceb, si bien la relación del gobierno de Alberto Fernández con la administración de Trump fue distante, "en lo fáctico se mantuvo en un canal de cordialidad". Estados Unidos no bloqueó la renegociación con los acreedores privados de deuda y tampoco vetó la negociación con el FMI. No apoyó con desembolsos de fondos frescos, ni acercamientos en la esfera económica (como hizo con Brasil y Colombia), pero no tensó porque buscaba limitar la influencia de China en la región.

Y esta tendencia se mantendría con el arribo de Biden. "Es muy posible que la relación bilateral siga en el canal institucional que viene transitando, sin grandes apoyos, ni gran oposición", afirmaron.

Entre los interrogantes que aún no tienen respuesta está la cuestión de si Biden capitalizará al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque la ayuda a la región podría canalizarse bilateralmente, y si Estados Unidos volcará fondos a la Argentina vía BID, FMI, Tesoro o ayuda bilateral para evitar que todos los caminos conduzcan a China.

En este sentido, la consultora dice que "parece ganar espacio la posibilidad de un desembolso del Fondo Monetario". Sin embargo, Elizondo consideró que, si Biden busca una reinstitucionalización del FMI, quizás la negociación va a ser más dura porque se volverá más estricta y legal.

