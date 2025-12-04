Cómo postularse a la búsqueda de empleo de tres grandes bancos que operan en el país

Al menos tres entidades bancarias publicaron en sus sitios oficiales distintas ofertas de empleo en diferentes puntos del país y se reciben postulaciones durante el mes de diciembre.

Estas propuestas se encuentran vigentes en el apartado de empleos de cada entidad bancaria, y o en su derivación automática al sitio de búsqueda LinkedIn, por lo que existen las dos vías para ver en detalle la descripción del puesto y los requisitos necesarios.

Los pasos para postularse a la búsqueda laboral en un banco BBVA

Las búsquedas están orientadas a áreas operativas, comerciales, tecnológicas, financieras y de marketing. Algunas ofrecen modalidad presencial y otras híbrida, hay opciones para principiantes y puestos temporales y otras que requieren experiencia previa en el sector.

Cómo postularse a la búsqueda de empleo en bancos

Banco BBVA

La entidad bancaria muestra el detalle de los puestos que busca cubrir en su sitio oficial.

Analista Técnico de Seguros Junior/ Estudiante de Actuario. Modalidad híbrida. Fecha final: 9 de diciembre.

Analista de Performance Financiera en Loyalty y Medios de Pago. Modalidad híbrida. Fecha final: 7 de diciembre.

Modalidad híbrida. Fecha final: 7 de diciembre. Cajero/a POOL/ Sucursal Microcentro (Contrato temporal – 6 meses). Modalidad presencial. Fecha final: 9 de diciembre.

Ejecutivo comercial de seguros Jr. - Canal Broker. Modalidad remoto. Fecha final: 5 de diciembre.

Product Manager de Pagos, Transferencias y Financiación. Modalidad híbrida. Fecha final: 7 de diciembre.

Banco Supervielle

En este caso, las ofertas se pueden encontrar en el sitio oficial, que luego direcciona la búsqueda hacia el portal de empleos LinkedIn, para visualizar en detalle los requerimientos de cada puesto.

Oficial Banca Empresa. Modalidad presencial. Provincia de Neuquén.

Oficial de Negocios Pyme. Modalidad presencial. Provincia de Córdoba.

Relationship Manager Hunter. Modalidad presencial. Provincia de Neuquén.

Senior en Mercado de capitales. Modalidad presencial. Provincia de Buenos Aires.

Oficial de Negocios Pyme. Modalidad presencial. Mar del Plata.

Las ofertas de empleo en Banco Supervielle

Banco ICBC

La entidad bancaria cuenta con un apartado específico de empleos, en el que detalla las vacantes que desea cubrir en los próximos días:

Analista de Políticas créditos retail. Modalidad presencial, tiempo completo. Fecha límite de postulación: 29 de diciembre.

Auditor/a Sr. Modalidad presencial, tiempo completo. Fecha límite de postulación: 15 de diciembre.

Consultor Funcional Oracle HCM Cloud. Modalidad presencial, tiempo completo. Fecha límite de postulación: 29 de diciembre.

Analista ssr Prevención de Fraude medios de Pago. Modalidad presencial, tiempo completo. Fecha límite de postulación: 31 de diciembre.

Operadores Comercio Exterior - Eventual. Modalidad presencial, tiempo completo. Fecha límite de postulación: 19 de diciembre.

Las ofertas laborales del banco ICBC

Pasos para postularse a un empleo en un banco

1 Ingresar a la oferta laboral

Ya sea desde el sitio del banco o desde el portal de empleos, hacer click en la búsqueda y leer atentamente la propuesta y requisitos generales.

2 Consultar las responsabilidades y condiciones del puesto

Evaluar en detalle si es posible postularse, de acuerdo a los requerimientos clave del puesto y las condiciones que solicita la empresa.

3 Aplicar al puesto laboral

Postularse a través del botón que está disponible en cada búsqueda, puede figurar con la opción “Me interesa”, “Solicitar” o “Aplicar ahora”.