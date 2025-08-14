Cómo saber si me pagan el voucher educativo en agosto 2025

Los inscriptos al voucher educativo 2025 que hayan sido seleccionados para el beneficio y deseen saber si les corresponde el pago del mes de agosto, pueden hacerlo mediante una consulta simple en la plataforma oficial.

Debido a que puede modificarse la situación de los titulares del voucher educativo 2025 y, pese a haber recibido los pagos anteriores, es conveniente consultar si la persona contará con el beneficio este mes o si hubo modificaciones que pueden suspender la acreditación.

Cómo saber si corresponde el pago del voucher educativo de agosto 2025

Una vez realizada la inscripción, recibida la validación por parte de la institución educativa y confirmada la adjudicación, el pago del voucher educativo queda a cargo de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Por eso es importante tener actualizado el CBU correspondiente en el apartado Mi Anses.

Para saber si se realizará el pago del mes de agosto del voucher educativo es necesario ingresar a la plataforma del programa que depende de la Secretaría de Educación. Para saber el estado del trámite es preciso dirigirse al apartado “Vouchers Educativos”, con el usuario y contraseña de Mi Argentina.

A su vez, los beneficiarios que están autorizados a recibir la acreditación de dinero, verán en su cuenta ese ingreso con la leyenda “Anses”.

Por qué el monto del voucher educativo varía, según el caso

El monto del voucher es del 50% del valor del arancel programático de jornada simple informado por cada jurisdicción o, en su defecto, estimado por la Secretaría de Educación en función de casos testigo.

Según el valor de la cuota y el porcentaje de subvención que reciba la institución por parte del Estado, variará el monto que corresponde a ese 50%.

Como referencia, se pueden considerar estos topes por nivel: $25.000 por hijo para secundaria de un colegio con el 80% de subvención y unos $13.000 en una primaria con el 100% de subvención.

En la plataforma Mi Argentina se puede consultar el estado de los trámites del voucher educativo

Por qué se puede suspender el pago del voucher educativo

Este programa contempla el pago de nueve cuotas mensuales una vez que el estudiante queda adjudicado. Con la planificación de estas entregas, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, resolvió la extensión del Programa de Asistencia Vouchers Educativos hasta diciembre de 2025.

Es importante subrayar que para cobrar con normalidad el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda y se abre la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En cambio, si existen tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente, según lo informado en el sitio oficial de esta ayuda estudiantil.

Las condiciones para solicitar el voucher educativo 2025

Pueden inscribirse al voucher educativo 2025 los padres de alumnos que reúnan las siguientes condiciones:

Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles con al menos 75% de aporte estatal. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles , lo que, al momento de la inscripción en el mes de marzo, equivalía a $2.077.824.

, lo que, al momento de la inscripción en el mes de marzo, equivalía a $2.077.824. El estudiante debe cumplir con el requisito de alumno regular .

. No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión temporal del beneficio.

Para anotarse en los vouchers educativos es preciso contar con la siguiente documentación:

Presentar DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

Informar el nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

Mantener el CBU actualizado en Mi Anses.

Estar registrado en Mi Argentina.