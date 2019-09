Deuda. Con todos los mercados cerrados, el Gobierno se financia con la Anses

Con los mercados vedados, el Gobierno recurre a la caja de la Anses

Con las opciones de crédito voluntario cerradas, el Gobierno recurrió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para refinanciar deuda que tenía en cartera ese mismo organismo, mientras rearma su programa financiero, que contempla una renovación total de los vencimientos de deuda en manos de este y otros organismos públicos. De esta forma, apunta a cerrar el año sin contar con el desembolso de US$5400 millones que el FMI había comprometido para este mes y que ahora quedó "pisado" al menos hasta después de las elecciones.

Hoy, el Tesoro le colocó a este organismo, que desde su creación se ha convertido en una caja recurrente para todas las administraciones, letras en pesos y en dólares por un equivalente cercano a los US$900 millones.

"Con los mercados de deuda externos e internos cerrados y el desembolso del FMI en 'ni', el Gobierno recurre a la Anses emulando las viejas prácticas del kirchnerismo", juzgó el analista Diego Martínez Burzaco al anoticiarse de la colocación.

Hernán Lacunza, ministro de Hacienda Fuente: LA NACION

La operación, al igual que el reperfilamiento compulsivo de la deuda de corto plazo colocada entre personas jurídicas, apunta a librar al Tesoro Nacional de parte de los compromisos de pago que tenía asumidos y y a no sumar stress a las reservas del Banco Central (BCRA) que vienen de desplomarse en US$13.799 millones durante agosto (cayeron de US$67899 millones a US$54.100 millones). En lo que va del mes, acumulan un retroceso de US$ 4015 millones y están a punto de perforar los US$ 50.000 millones brutos.

El Gobierno había informado al Congreso que durante el presente mes, y de acuerdo al impacto estimado del reperfilamiento de Letras del Tesoro (Letes), proyectaba enfrentar vencimientos Letes en dólares US$770 millones, y Letras en pesos pero indexadas por dólar por un equivalente a otros US$91 millones.

A esto hay que agregar otros casi $56.700 millones en otros títulos en moneda local: $41.580 millones en Letras Capitalizables en pesos (Lecaps) y otros $15.099 millones en Letras en pesos indexados (Lecer).

Contempla, además el pago de intereses de los bonos Par (en pesos, dólares y yenes) por US$254 millones, aproximadamente

Los analistas de mercado creen que las emisiones formalizadas hoy mediante la Resolución conjunta 62 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda apuntan a asegurar los recursos para el pago del cupón Bono de Política Monetaria (Bopomo) a vencer a fin de esta semana. "Parece una emisión a medida de eso", apuntó el analista financiero Federico Cohen.

Se trata de un bono emitido cuando ya estaba lanzada la corrida, suscripto en su gran mayoría fondos de inversión del exterior (PIMCO tiene casi la mitad) y que paga intereses muy altos ya que replica los de las Letras de Liquidez (Leliqs) del BCRA, lo que dio lugar a su nombre: la cuota de intereses por cancelar asciende a unos $24.800 millones (equivalente a unos US$410 millones).

Las Letes colocadas ahora al FGS ahora en pesos y dólares tienen un plazo de 182 días, con fecha de emisión 13/9 y vencimiento el 13 de marzo de 2020. La letra en pesos es por un monto de hasta $35.000 millones (que el organismo debió suscribir a la par y le pagará intereses trimestralmente según tasa Badlar de bancos públicos -hoy en 60,25% anual-) mientras que la letra en dólares es por hasta U$$ 275 millones y fue colocada a US$ 961, 64 por cada valor nominal original de US$ 1000 (lo que presupone tasa del 8% anual) con amortización íntegra al vencimiento, y con opción de cancelación anticipada.