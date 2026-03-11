Conflicto en Fate: el Gobierno multa a la empresa por no pagar sueldos

El Gobierno anunció ayer que sancionará a la empresa nacional de neumáticos Fate por incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria. Además, informó que prorrogará la instancia conciliatoria por cinco días más para “continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

La empresa se encuentra bajo un fuerte conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) luego de que anunciara repentinamente el cierre de su fábrica en San Fernando y el despido de más de 900 empleados. Desde entonces, los trabajadores se instalaron en la fábrica en forma de protesta por la medida y la falta de comunicación de las autoridades de la empresa.

“El Gobierno nacional ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, escribieron desde el Ministerio de Capital Humano en un comunicado.

La multa será “del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado”.

“La prórroga de la conciliación busca preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales. El Ministerio de Capital Humano contempla dicha sanción a la empresa con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluyeron desde la cartera.

Los trabajadores despedidos ocuparon la fábrica el pasado 18 de febrero, cuando se enteraron de los despidos a través de un cartel que las autoridades habían colocado en la entrada a las instalaciones. A pesar de que efectivos policiales quisieron prohibirles el paso, cortaron un alambrado y entraron al establecimiento para protestar contra la medida.

Hubo enfrentamientos con la policía y momentos de alta tensión mientras, en paralelo, el Gobierno buscaba la conciliación obligatoria y que se retrotraiga la situación al estado previo a las desvinculaciones.

Trabajadores de Fate junto a otras organizaciones sociales marchan a la Secretaría de Trabajo en Alem 650 Tadeo Bourbon

Esa noche, el juez de Garantías Esteban Rossignoli ordenó el desalojo y la restitución del predio a los titulares. En paralelo, pidió que no se obstaculice el derecho a huelga. Esa medida fue apelada por el secretario general de Sutna, Alejandro Crespo, y ayer por la tarde la Cámara de Apelación en lo Penal y Garantías de San Isidro revocó la resolución de primera instancia. La planta de Fate continúa tomada desde el día que en que la empresa comunicó su cierre, el 19 de febrero pasado.

Otro momento de tensión se vivió el pasado 4 de marzo, cuando trabajadores de la fábrica realizaron una movilización frente a la Secretaría de Trabajo y se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad. En paralelo, dentro de la sede laboral, se realizó una audiencia entre representantes del Gobierno, la empresa y Sutna. La reunión no tuvo resultados concretos y no lograron acercar posiciones sobre el futuro de la planta.

El cierre de Fate

El cierre de la planta se atribuye a una combinación de factores internos y externos. Por un lado, la relación con el gremio de neumáticos resultó muy problemática desde hace años, con paros, bloqueos y disputas prolongadas. Desde la empresa incluso hablaron del ausentismo, disparado al 15%, y la “baja productividad laboral”, que elevaron los costos de producción severamente. En paralelo, los trabajadores denunciaron que no tenían aumentos salariales desde hace 14 meses.

Desde el Gobierno aseguraron que en 2024 el sindicato no quiso firmar un acuerdo con salarios a la baja que la empresa proponía como medida para evitar el cierre.

El mercado de neumáticos atraviesa una crisis profunda Shutterstock�

Sumado a esto, los cambios en las políticas de comercio exterior durante el gobierno de Javier Milei facilitaron el ingreso de neumáticos importados, principalmente de China, y desde Fate aludieron a una “sostenida pérdida de competitividad exportadora” por la abusiva sobrecarga impositiva y restricciones cambiarias para pagar insumos del exterior y una deficiente infraestructura.

El mercado de neumáticos atraviesa una crisis profunda: el consumo aparente de neumáticos pasó de US$17.000 millones en 2023 a alrededor de US$10.000 millones en 2025. La producción nacional bajó de nueve millones de unidades a cerca de seis millones en el mismo período.