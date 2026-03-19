Celulares baratos: cómo comprarlos desde $700.000 a través de una subasta
El Banco Ciudad ofrece lotes de dispositivos usados para ofertar con un precio base; cuáles son las condiciones para participar y cuándo es la subasta
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El Banco Ciudad y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados (PAMI) exhibe lotes de celulares para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del viernes 27 de marzo.
La subasta n°3825 de la entidad bancaria tendrá lugar el 27 de marzo desde las 11 hasta las 12.50. La exhibición presencial se llevará a cabo en la avenida Cabildo 3061, Capital Federal. Según se informó, los números de IMEI y su respectivo código de liberación se entregarán al momento del retiro en planilla adjunta.
“Los equipos se venden en el estado en que se encuentran, aceptando el comprador su condición actual. Una vez retirados, no podrá formular reclamos al Banco por desperfectos técnicos, faltantes, deterioros ni por ningún otro concepto”, aclararon desde la organización.
Qué celulares se puede comprar en la subasta
Banco Ciudad informó en su sitio web las decenas de dispositivos que se pueden adquirir, que son de marca Samsung y los modelos son A-22, A-23, A-20S, A-11, A-21S, A-10 y A-S9, entre otros.
Todos los celulares, según precisaron, vienen con la “batería colocada (sin controlar), todo usado, deterioros, algunos con roturas y funcionamiento sin controlar”.
¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?
Ingresar al sitio oficial
Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.
Seleccionar la subasta
Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.
Completar datos personales
Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.
Subastas: para tener en cuenta
- Las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.
- Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor.
- Las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas
- Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto.
- Cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.
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