Pocos días después de que el presidente Alberto Fernández anunciara medidas para "convertir a la construcción de viviendas en una gran oportunidad de inversión", la Cámara de la Construcción (Camarco) advierte que hay problemas de abastecimiento en los materiales, sobre todo para cubrir la demanda minorista.

Las razones son varias: aumentó la demanda, ya que estos bienes, medidos en dólares, están en valores históricamente bajos; hay faltantes por las limitaciones a la producción que impone la pandemia, y hay mucha incertidumbre entre los distribuidores sobre el costo de reposición, por la especulación que genera la expectativa de una posible devaluación.

"Estamos notando el desabastecimiento en todo el país. Estamos organizando reuniones con funcionarios, ya lo hablamos con el Ministerio de Obras Públicas y lo haremos con Desarrollo Productivo. Adicionalmente, estamos iniciando una ronda de reuniones con los proveedores para que, más allá de las especulaciones, saber específicamente cuál es el escenario actual y el que viene, porque se están reiniciando muchas obras, sobre todo en el área metropolitana (AMBA), y es fundamental saber cómo evolucionará la oferta de productos", dijo Iván Szczech, presidente de Camarco.

Entre los mayores faltantes se encuentran el hierro seis y ocho -que se usa para obras menores-, ladrillo hueco, chapa y planchuelas. "El hierro genera psicosis, porque es un precio que sigue al dólar. Es lo que hacemos los corralones: ninguno cierra el día con pesos en la caja, sino que los ponemos en hierro, ladrillos y aluminio. Nunca te vas a dormir un viernes con los pesos", contaron en una empresa del rubro.

"Buenas tardes clientes y amigos. Esta semana no estaremos cotizando ni entregando hierros y chapas (salvo acopios) debido a que desconocemos el costo de reposición de los mismos. Sepan disculpar, nuestro objetivo es siempre vender más y al mejor precio. Saludos", tuiteó el martes la empresa Corralón Ciudadela, que vende materiales para la construcción en Capital Federal y Zona Oeste.

En Acindar, una de las compañías productora de aceros más importante del país, enumeran varios factores para explicar el faltante. Por un lado, los efectos de la cuarentena estricta que implicó que literalmente se apaguen las máquinas en los primeros meses de la pandemia, aunque indicaron que ahora los despachos están en niveles superiores a los de 2019. "El mes pasado hemos despachado un 10% más que en septiembre de 2019", dijeron.

"¿Hubo una afectación por Covid? Si, en producción, pero no en despacho. No hay una especulación por parte de la compañía en retacear producción o entregas. Nos fuimos adaptando al Covid y cada vez que pudimos incrementamos la producción. Hoy estamos trabando al 80% de la capacidad instalada, no al 100%, porque no podemos mezclar turnos, pero hoy despachamos a niveles del año pasado y pre-Covid. No hemos especulado ni en la producción, ni en la venta", explicó Facundo Velasco, gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de Acindar.

De hecho, en el comunicado mensual de la Cámara Argentina del Acero, la producción de Laminados en Caliente Planos sigue una tendencia vertiginosa de aumento mes a mes, con niveles muy por encima de los registrados en la pre-pandemia. Esta senda se mantiene en el mes de octubre, estando ya a un ritmo de producción entre 15% y 20% superior al mes de septiembre, y entre 25% y 30% por encima de la producción de hace un año.

Otra fuentes de la industria del acero dijeron que "la cadena de distribución de productos de acero está teniendo un pico de demanda que genera la sensación de faltante, alimentada por el efecto brecha y la incertidumbre cambiaria". Y añadieron: "Esta demanda especulativa es difícil de predecir y cubrir, ya que no responde a una necesidad real sino a un anticipo de consumo y de compras en un contexto de volatilidad".

Esta mirada coincide con la de otra empresa del sector de aluminios, que está con despachos récord, pero asegura que hay "un poco de especulación respecto de la variación del tipo de cambio y que está habiendo un sobre acopio de materiales por parte de los distribuidores".

