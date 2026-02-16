Controles en rutas y descontrol en médanos de la costa bonaerense

No hay verano que termine sin incidentes graves en los médanos o playas de la costa atlántica bonaerense, atribuibles a la irresponsabilidad de quienes manejan imprudentemente cada vez más vehículos motorizados y la pasividad de las autoridades municipales o policiales de tránsito que deberían controlarlos.

La temporada 2026 no fue la excepción. Al tremendo caso de Bastian Jerez, el chico de 8 años que estuvo al borde de la muerte, recibió ocho cirugías y sigue en estado delicado a raíz del choque entre un vehículo todoterreno (UTV, en el que su padre lo llevaba en brazos sin cinturón de seguridad) y una pickup 4x4 en las dunas de La Frontera, Pinamar, se sumó en enero el de un joven de 27 años que volcó con su cuatriciclo en las de Villa Gesell, sufrió graves politraumatismos y debió ser derivado a terapia intensiva en un hospital de La Plata.

También cuatro adultos turistas mendocinos volcaron y sufrieron heridas en febrero a bordo de una SUV 4x4 durante una travesía nocturna por los médanos de la zona norte de Gesell y terminaron en el hospital municipal. Y otro joven de 21 años falleció de un infarto tras chocar con su moto en una carrera ilegal (picada) con cuatriciclos, con un saldo de tres heridos.

María Cristina Isoba, presidente de la ONG Luchemos por la Vida, diagnostica que en esos espacios abiertos parece valer todo. “No importa que haya reglamentaciones. Las autoridades brillan por su ausencia y se excusan alegando que son propiedad privada. Aunque lo fueran –agrega- los municipios deberían habilitarlos con condiciones de seguridad para su uso y delimitar el lugar para circular, controlar que los conductores tengan licencia de conducir vigente, circulen con casco, cinturón de seguridad y testear el nivel de alcoholemia a quienes llegan o se van”.

“Pero no es así: decenas de ellos, menores y mayores, con o sin licencia de conducir o seguros de responsabilidad civil, se cruzan y desafían al subir a ciegas y bajar rápido por los médanos o hacer “willies” con la moto o el ciclomotor. Está claro que quienes van disfrutan del desafío y el riesgo, aunque lo minimizan. El problema es que ponen en peligro las vidas de otros. Divertirse y respetar las reglas no son conceptos incompatibles”, sostiene.

La especialista explica además que, en zonas de dunas sin señalización ni límites físicos, muchos de ellos circulan por las playas pese a que está prohibido por ley desde hace más de 20 años. “Pero al no haber controles ni sanciones, sin ellos la Ley de Tránsito es letra muerta”, concluye.

Visto en perspectiva, el panorama resulta desconcertante. A muy pocos kilómetros de ese descontrol en las dunas, las rutas hacia y desde las playas de los partidos de Villa Gesell, Pinamar y de la Costa están pobladas de cámaras listas para gatillar costosas fotomultas por exceso de velocidad a los automovilistas, alternadas con controles aleatorios de documentación, seguros, uso de cinturón de seguridad y algún que otro test de alcoholemia.

Paralelamente, en algunas playas aledañas o cercanas a zonas de médanos, los planes turísticos de descansar junto al mar se ven alterados por rugidos de motores como si hubiera un autódromo. Un caso con pocas similitudes en el mundo.

A pesar de esta doble vara, un comunicado del Ministerio de Transporte bonaerense informó hace una semana que su titular, Martín Marinucci, visitó con todo su gabinete Mar del Tuyú, sede del partido de la Costa, para mantener una reunión de trabajo con el intendente Juan de Jesús (exfuncionario del lomense Martín Insaurralde) y su equipo. No sólo visitó el stand itinerante de educación vial “Modo Verano Seguro”, sino que por la noche el propio ministro encabezó un operativo en el acceso a San Clemente, donde agentes policiales controlaron el cumplimiento de la ley de alcohol cero al volante, documentación, uso de cinturones de seguridad y VTV en regla.

Sin embargo, la información oficial no incluye mención alguna a cuatriciclos ni UTV. Pero si los funcionarios provinciales hubieran recorrido por la playa un corto trecho desde la sede comunal hacia la vecina Costa del Este, habrían visto lo mismo que otros veraneantes. A través de una zona de médanos compartida por las dos localidades, ingresan y estacionan a unos 50 metros del mar, en dos hileras, algo más de 100 pickups 4x4 y un puñado de UTV (cuyo costo llega hasta US$50.000). En su mayoría, sus propietarios instalan grandes gazebos para protegerlos del sol y llevan trailers con motocicletas, cuatriciclos o motos de agua.

Un problema es que los jóvenes que manejan cuatriciclos por los médanos no usan cascos protectores. Otro es la conducta de los padres, que tampoco se los exigen a sus hijos más chicos o adolescentes ni evitan que circulen por la playa en motos o “cuatris” acordes con su estatura. Peor aún, algunos suelen cederles el manejo de los suyos y supuestamente los supervisan desde el asiento trasero. Así se entremezclan con los turistas que juegan en la arena y ponen en riesgo a los más pequeños. Ese sector de 200 metros de playa está señalizado precariamente con dos banderas rojas, sin ningún cartel que indique el peligro de ser embestido.

Hay quienes atribuyen esta desidia municipal con los controles y exigencias a una cuestión económica: no ahuyentar a turistas con mayor poder adquisitivo, aunque a costa de incidentes de gravedad.

Propiedad pública o privada

En un intento de cerrar esta cuenta pendiente, en 2018 el gobierno nacional dispuso por decreto una modificación de la Ley Nacional de Tránsito (24.449), que facultó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansvi) a regular el uso de cuatriciclos de diferentes categorías (por peso y cilindrada).

Pese a la ausencia de estadísticas, por entonces se estimaba extraoficialmente que entre 2001 y 2018 fallecieron al menos 32 personas en siniestros con este tipo de vehículos, mayormente en la costa atlántica bonaerense y en épocas de vacaciones o feriados. De ese total, 21 eran menores de edad y no se contabilizaba el número de heridos de distinta gravedad.

Como los cuatriciclos y UTV de estructuras tubulares tienen prohibido circular por la vía pública en todo el territorio argentino, la Ansvi dispuso la creación de “zonas seguras” por parte de los municipios, para que pudieran transitar por corredores especiales de ingreso y egreso. Las pistas amarilla y naranja (hasta y más de 300 cc de cilindrada, respectivamente) deben tener un ancho mínimo de 50 metros, ser delimitadas por balizamiento, contar con señales y protección en las curvas. Otra exigencia es que los cuatriciclos deben portar una antena de dos metros de largo, con un banderín rojo en la parte superior, para su individualización en los terrenos irregulares.

Además, se establecieron para los “cuatriclistas” una serie de requisitos. Entre ellos, el uso obligatorio de casco homologado, de colores claros y adhesivos reflectantes; guantes y calzado con protecciones en los tobillos, Deben contar con licencia nacional de conducir, comprobantes de compra o titularidad de dominio y certificado de seguro vigente.

A la luz de la experiencia -y los siniestros- de los últimos años, el control municipal o policial del cumplimiento de estas normas fue más la excepción que la regla.

Para curarse en salud, el municipio de Villa Gesell se anticipó a la afluencia de miles de fanáticos del motociclismo que asistirán el próximo fin de semana (del 20 al 22 de febrero) a la 31° edición del Enduro del Verano, el evento de motos y cuatriciclos que los organizadores califican como “el más convocante de América latina”. La carrera, conocida por su exigencia extrema en arena, contará con más de 1000 pilotos de 15 países y shows, en el circuito alambrado del kilómetro 408 de la ruta 11. Como informó Darío Palavecino el viernes último en LA NACION, la municipalidad colocó en el acceso a la ciudad un cartel con el aviso de que playas y médanos serán monitoreadas por drones y una advertencia directa: “Si corrés picadas vas preso”, por ser un delito sancionado por el Código Penal.

Más allá del despliegue requerido por estas excepcionales concentraciones masivas, que mueven mucho dinero y el pago de servicios como seguridad policial, higiene e instalación de puestos de comidas y bebidas, sería deseable que en cada verano los municipios de la costa atlántica bonaerense con mayor afluencia de cuatriciclos, UTV y 4x4 se ocupen de controlar el cumplimiento de las normas de tránsito y multar a los infractores.

De lo contrario, se daría la paradoja de que automovilistas sancionados en las rutas con costosas fotomultas por exceso de velocidad (cuya recaudación se distribuye entre las municipalidades, las empresas concesionarias de cámaras y la provincia), estarían “subsidiando” otras conductas tanto o más temerarias de moto y cuatriciclistas en médanos, playas, senderos o calles de arena.