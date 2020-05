Gimena Ahrens tiene todo embalado para poder mudarse de Capital a Escobar, pero no autorizan el traslado

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020 • 15:40

Si bien el fin de semana pasado se habilitaron las mudanzas en la ciudad de Buenos Aires, hay vecinos que siguen sin poder cambiar de casa o departamento porque tienen que traer sus pertenencias de partidos de la Provincia que aún no permiten esta actividad o viceversa: se dirigen desde Capital a Tigre, Escobar, Campana o San Miguel, territorios en los que aún los fletes no pueden circular.

Uno de esos casos es el de Geni Di Sisto, que vive en un monoambiente en Campana y tenía previsto mudarse a un departamento en Villa del Parque. Según relató a LA NACION, con su pareja firmaron el nuevo contrato el 12 de febrero, les entregaron la unidad el 16 de marzo y tenían fecha de mudanza para el 21, pero la cuarentena empezó a regir un día antes.

"Habíamos comprado una heladera, la cama y muebles que me quedaron allá, mientras que yo estoy en un monoambiente con mi bebé de tres meses y todo embalado. No es un capricho la necesidad de mudarme. Además de que, económicamente, el único ingreso con el que contamos es el mío y tenemos que pagar dos alquileres porque, si bien no me mudé al nuevo departamento, lo tengo ocupado con cosas. Estoy pagando doble alquiler, las expensas de ambos lados y los servicios", afirmó.

Di Sisto aseguró que habló con el intendente Sebastián Abella, pero la respuesta que obtuvo fue que las mudanzas allí no están autorizadas, si bien el partido hizo la solicitud que depende de la aprobación de la Provincia.

Gimena Ahrens también vive una situación similar. Ella se tiene que mudar de Capital Federal a Escobar, pero allí las mudanzas no están autorizadas. "Hemos presentado carta al intendente Ariel Sujarchuk comentando mi situación ya que estoy embarazada de seis meses y manteniendo dos alquileres, pero no hablan de mudanzas. También llamamos a la municipalidad todos los días y nos dicen que lo están evaluando, pero sin ninguna respuesta concreta", explicó y dijo que tiene todo el departamento embalado.

Ahrens está embarazada de seis meses

Por último, a Luciana Saez el aislamiento social, preventivo y obligatorio la sorprendió en medio de varias operaciones: alquilaba en San Miguel, pero ya convivía con su novio en un departamento en Palermo y habían alquilado un tercer lugar para vivir juntos en la Ciudad. Es decir, quedaron pagando tres alquileres con expensas y servicios incluidos.

"Hice varios pedidos a la Municipalidad de San Miguel a través de las redes sociales y por mails para poder mudar mis cosas hasta que esta semana me dieron un permiso especia" , sostuvo y dijo que las personas con dos contratos de alquiler vigentes deberían poder mudarse de excepción "porque eso de congelar el pago hasta que se ocupe el nuevo departamento no existe". "Es ficticio y genera una tensión difícil entre el inquilino, el propietario o la inmobiliaria", agregó.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Defensoría del Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, quienes quedaron entre contratos de alquiler solo deberían pagar el del lugar en el que habitan y no el nuevo que se suspende por "frustración del uso", es decir, por razones de fuerza mayor, en este caso, el aislamiento obligatorio.