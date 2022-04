Cortes: el gobierno de Schiaretti reclamó una reunión urgente con la Secretaría de Energía

CORDOBA. Después de la reducción promedio del 30% en el suministro de gas a industrias en Córdoba esta semana, el gobierno de Juan Schiaretti, a través del gabinete productivo, solicitó una reunión de carácter urgente a la Secretaría de Energía de la Nación. El pedido, enviado el miércoles pasado, fue firmado por el titular de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, y dirigida al secretario Darío Martínez.

La solicitud explica que es por la notificación que recibieron industrias radicadas en Córdoba por parte de sus distribuidores mayoristas respecto de la imposibilidad de dar curso a los suministros de volúmenes de gas natural acordados en oferta, entre otras restricciones que se les anunciaron. Hasta el momento el gobierno cordobés no recibió respuesta de la Nación.

El texto indica que la medida que se les anunció a las compañías fue “de cumplimiento inmediato, impidiéndoles cualquier tipo de reprogramación operativa y provocando innumerables perjuicios por la falta de un recurso energético que resulta estratégico para el normal funcionamiento de las industrias”.

Accastello sostiene que en el Ministerio de Industria cordobés recibieron “múltiples inquietudes de parte de industrias” que recibieron los avisos. Agrega que su cartera está “en permanente contacto” con la Unión Industrial de Córdoba y con todas las economías regionales de la provincia.

Desde la Secretaría de Energía, en tanto, indicaron a LA NACION que la “responsable” de los cortes es la distribuidora -en este caso, Ecogas- porque las productoras “avisan con antelación” del freno del suministro por mantenimiento. “Es su responsabilidad no cortar el servicio a contratos ininterrumpibles, debiendo buscar otro proveedor”, agregaron.

El día de las notificaciones, en Ecogas indicaron a este diario que las restricciones no tenían que ver con tipo de contrato, sino con la disponibilidad de gas. “Hay tareas de mantenimiento en la cuenca neuquina y no se está inyectando gas; cuándo se normalizará depende de cada uno de los productores. Entendemos que serían 48 a 72 horas, pero no depende de nosotros”, añadieron.

La Mesa Productiva de Córdoba -que reúne a cámaras de todos los sectores económicos- emitió un comunicado en el que subrayó: “La escasez, la falta de insumos y la necesidad de usar otras de fuentes de energía sustitutas son más onerosas, impactando en el producto final. Nada de esto es nuevo para las autoridades, que fueron advertidas oportunamente de los efectos y consecuencias. Y a pesar de haberlo realizado en tiempo y forma, aún no han reconocido la seriedad de la situación, su impacto en todo el sistema productivo y en el consumidor final”, agrega el texto.