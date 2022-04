Industriales de Córdoba denuncian cortes de gas por “imprevisión”

CORDOBA.- Industrias de Córdoba fueron notificadas por la distribuidora Ecogas de cortes en el servicio que se extenderían por 48 o 72 horas. El fundamento es que hay una “parada técnica” por tareas de “mantenimiento” en la cuenca neuquina. El recorte es de entre 20% y 30%.

Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industria de Córdoba (UIC), planteó a LA NACION que les llama la atención la “imprevisión; necesitamos saber con antelación si hay tareas de mantenimiento; las firmas fueron avisadas ayer y no hay más datos”.

El empresario aclaró que los cortes “no tienen relación con la escasez de gas ni con la coyuntura; pero si es una tarea de mantenimiento se tiene que saber con más tiempo. Estamos en un país con problemas, pero eso no debería impedir trabajar con más eficiencia”.

La Mesa de Producción de Córdoba emitió un comunicado en el que señala: “Hace semanas que desde los distintos ámbitos de la producción advertimos sobre los problemas de falta de combustibles y restricciones en el gas natural. Hoy, los que eran riesgos latentes ya comenzaron a sentirse con todo su peso, resintiendo la producción en distintos puntos de las cadenas primarias y secundarias. El primer efecto es en la cosecha de cereales y oleaginosas y ahora también en distintas industrias. En breve se comenzarán a sentir los efectos en las cadenas de abastecimiento y, por supuesto, en los precios finales de los productos”.

“Es que la escasez, la falta de insumos y la necesidad de usar otras de fuentes de energía sustitutas son más onerosas, impactando en el producto final. Nada de esto es nuevo para las autoridades, que fueron advertidas oportunamente de los efectos y consecuencias. Y a pesar de haberlo realizado en tiempo y forma, aún no han reconocido la seriedad de la situación, su impacto en todo el sistema productivo y en el consumidor final”, agrega.

Uribarren agregó que cuentan con información de que hay recortes también para empresas de Buenos Aires y Santa Fe. Voceros de Ecogas indicaron a LA NACION que las restricciones no tiene que ver con tipo de contrato, sino con la disponibilidad de gas.

“Hay tareas de mantenimiento en la cuenca neuquina y no se está inyectando gas; cuándo se normalizará depende de cada uno de los productores. Entendemos que serían 48 a 72 horas, pero no depende de nosotros”, añadieron.

Los industriales cordobeses sostuvieron en el comunicado: “Los problemas que hoy ya experimentamos -y que muy probablemente se agudizarán- son producto de una gran falta de previsión. No sólo no se tomaron decisiones racionales a tiempo si no que tampoco se avizoran estrategias de contención o mitigación en adelante”.

Para los empresarios en las próximas semanas -o meses- se deberá “transitar un escenario con escasez y dificultades, con impacto en el abastecimiento de productos y precios, consecuencia de las tensiones económicas acumuladas, entre otras por la falta de actualización tarifaria y la intervención del Estado, factores que desalientan las inversiones”.