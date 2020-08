La demanda de casas en countries o barrios cerrados creció por la cuarentena, mientras que la oferta no aparece, ya que los propietarios no saben si podrán viajar a otro destino para desocupar el inmueble Fuente: Archivo

La cuarentena por el Covid-19 provocaría la mejor temporada en años para quienes alquilan sus casas en countries y barrios cerrados. Distintos corredores inmobiliarios de las zonas Norte y del Gran Buenos Aires hablan de listas de espera de gente dispuesta a firmar contratos tradicionales largos (ahora, de tres años), de menos de un año o para enero y/o febrero próximos, con tal de escapar cuanto antes de la Ciudad de Buenos Aires y su morada en departamentos chicos y sin verde.

Pero el problema es que muchos propietarios que viven en esos inmuebles aún no saben si van a poder viajar al exterior o incluso veranear en la Costa Atlántica o alguna ciudad del interior del país, por lo cual hay poca oferta de viviendas para alquilar y ya se habla de aumentos de precios del orden del 50% como mínimo, aunque hay reservas ya concretadas por valores que duplican los del año pasado.

Horacio Benvenuto, gerente general de Izrastzoff Compañía Inmobiliaria -que maneja la zona del corredor Bancalari, Nordelta y Pilar-, dijo que este año hubo dos particularidades con respecto a la demanda: apareció antes de tiempo y pidiendo contratos más extensos que la temporada de verano.

"La segunda quincena de julio fue el disparador de las consultas por alquileres temporarios, cuando otros años la demanda aparecía en la segunda quincena de agosto. Y apareció principalmente con una particularidad distinta. Como mucha gente percibe que la cuarentena continúa y que las clases no van a volver por el resto del año, pide alquilar por cinco o seis meses, por ejemplo, del 1° de septiembre al 28 de febrero. Esa demanda antes no existía", afirmó.

Sin embargo, del otro lado del mostrador no están encontrando propietarios que acepten esas propuestas, aunque resulten interesantes, porque son personas que se van a vivir a otro lado por la temporada y no tienen un lugar donde quedarse por más tiempo, o son familias que usan la propiedad los fines de semana y que, si no pueden irse de vacaciones, pasarían el verano ahí. "Si tienen una necesidad imperiosa, alquilan, y si no esperan dos meses a ver qué pasa, total saben que la demanda va a continuar y por ahí, en ese tiempo, hay más definiciones", agregó el directivo.

De acuerdo con Benvenuto, en su zona los barrios más importantes como Santa Bárbara, Nordelta, San Jorge, Ayres de Pilar y Martindale tienen precios más altos, generalmente en dólares, mientras que los valores más bajos están en Nuevo Escobar o ciertos barrios más alejados de Pilar.

En enero de 2020, por una propiedad en un barrio selecto de 500 metros cuadrados o más se pedían 5000, 7000 o 10.000 dólares el mes, mientras que por las más económicas, de 140 a 200 M2, el precio rondaba entre 120.000 y 130.000 pesos.

"Para este año creemos que los valores en dólares se van a mantener o bajarían solo un 10% por la devaluación, pero estamos hablando de propiedades muy exclusivas cuyo volumen es bajo. Las más baratas van a arrancar en $170.000/$180.000 para el mes de enero, que es el más caro. En dos meses vamos a tener más claridad acerca de si la oferta se vuelca o no al mercado y si la demanda convalida esos precios. El ministro de Salud de la provincia dijo que era inimaginable una temporada de verano en la Costa", sumó Benvenuto.

Por su parte, Alejandro Schuff, director comercial de Soldati Propiedades, dijo que "hay una fuerte demanda de alquileres en la Zona Norte, Pilar y Nordelta. Especialmente se pide alquiler temporario de septiembre u octubre a marzo, pero hay muy poca oferta de estas propiedades dado que las usan los dueños".

"Los valores en dólares parecería que están como el año pasado, devaluación de por medio, aunque aún es prematuro decirlo. Hay que ver en cuánto finalmente se cerrará. No hay búsquedas por quincena. Generalmente lo más pedido son 3 meses y hasta 6 y alguno que otro solo por enero o febrero", continuó.

Esteban Edelstein Pernice, socio de Castex Propiedades, fue aun más contundente. En la zona en que opera -Tigre, Pilar, Escobar y Canning- dijo que hay una sobre demanda "terrible" y una lista de espera de 10 personas porque no hay oferta, ya que la gente usa la propiedad para vivir y no la alquila, aunque los precios estén subiendo.

"Todo lo que estaba en alquiler se alquiló el primer mes de la cuarentena y simplemente no hay oferta. Hay gente que se quiere ir de la Ciudad o que quiere pasar el verano afuera, y mi consejo sería que, si encuentran algo, alquilen", afirmó.

En el caso particular de Puertos/Lago Escobar, Mariano Monteverdi, director de L.J. Ramos División Puertos/Escobar, dijo que tiene una lista de espera de 50 personas para alquiler tradicional, y para temporarios directamente no hay oferta. "Si ya la tendencia marcaba un 30% de aumento en los precios, si aparece algo no va a ser por menos de un 50% de incremento. En enero pasado, una buena casa equipada costaba $150.000 el mes, pero para que te des una idea un conocido alquiló una casa en Costa Esmeralda durante la primera quincena de enero por $250.000, y ahora, para la misma fecha, están pidiendo $385.000. Es muy loco lo que está pasando, y con respecto a los alquileres largos la gente paga lo que le pidan", señaló.

En Cuba Fátima, Pilar, Diego Pollitzer contó que durante la cuarentena concretaron más alquileres que en igual época del año pasado y se acabó la oferta, y ahora tienen 250 personas en lista de espera que piden "un dormitorio, una casa o lo que sea". En tanto, consultado acerca de si buscan pasar solo el verano o más tiempo allí, dijo que, de esas 250, unas 100 tomarían lo que se presente de acá a fin de año o hasta el fin del verano.

Temporada récord

Damian Garbarini, titular de Damian Garbarini Negocios Inmobiliarios, tiene presencia en el corredor Canning-San Vicente y vislumbra una temporada récord de precios por efecto de la pandemia y la escasez de unidades en oferta.

"El que ponga en alquiler la casa va a tener la renta más alta de los últimos años. El doble del año pasado. En enero pasado una casa tipo de 180 metros cuadrados equipada para 6 personas con pileta costaba $300.000 el mes, y este año va a estar a $600.000. Nosotros teníamos cinco o seis casas disponibles y ya tomamos reservas con esas condiciones", contó. Esos valores se encuentran en countries como Echeverría del Lago, El Rocío o el club de campo Campos de Echeverría, mientras que en Saint Thomas un alquiler por el mes de enero podría estar a US$5000 o US$6000, igual valor que el año pasado.

En este sentido, dijo que aquel propietario que cuente con más de un inmueble debería considerar la opción de alquilar, porque con una temporada solventaría los gastos de uno o dos años del inmueble.

"Lamentablemente no hay muchas opciones por ahora, pero quizás al ver la renta más gente empiece a ofertar su unidad. Tenemos a 40 personas anotadas para alquilar y también para alquileres anuales. Cuando se flexibilizó un poco la cuarentena nosotros alquilamos todo lo que teníamos para contrato tradicional", concluyó.