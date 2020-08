Pachu Peña se anotó como voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus

Pachu Peña decidió ser voluntario en las pruebas de la vacuna que producirá el país Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Coló / archivo

Pachu Peña confirmó que se anotó como voluntario en el Ministerio de Salud para formar parte de las pruebas de una vacuna contra el coronavirus que están desarrollando las empresas Pfizer y Biontech.

"Me tiene preocupado este tema como a todos y por eso me anoté como voluntario para hacer la prueba de la vacuna. Lo que hice hasta ahora fue inscribirme. Estoy esperando que me llamen, ojalá salga, me gusta sentirme útil", aseguró Peña a LA NACION.

Y sumó: "Todavía no me respondieron. Me inscribí porque siempre fui y soy donante de sangre, hace mucho que pregono ser donante de sangre, de plaquetas, de médula y me gusta ser útil y dar una mano, así que de eso se trata".

Hace más de un mes, el cómico estuvo preocupado por su salud a raíz de que estuvo en contacto cercano con algunas personas que después dieron positivo de Covid-19, pero después de realizarse el hisopado y de que el resultado fuera negativo se quedó más tranquilo, aunque atento a todo lo que suceda respecto a este tema.

Este ensayo clínico al que se podría sumar Peña -si lo aprueban como participante-, no tiene nada que ver con el anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fernández, ya que se trata de otra vacuna y es otro laboratorio que lo lleva adelante. Para la vacuna experimental de la Universidad de Oxford, que se fabricará en la Argentina, no se realizaron los testeos en el país.

