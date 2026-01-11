Buenas noticias en California: el programa de pagos de Gavin Newsom para viviendas que entró en vigor en enero 2026

A partir del 1° de enero de 2026 entró en vigor un programa de subsidios estatal en California que podría beneficiar a varios propietarios. La iniciativa, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, otorgaría ayudas para remodelaciones relacionadas con protección contra incendios y techos resistentes al fuego.

El programa de subsidios para viviendas de Gavin Newsom que entró en vigor en enero 2026

Bajo el nombre de Safe Homes, el programa impulsado por Gavin Newsom en el Estado Dorado está diseñado para ayudar a los dueños de viviendas de bajos y medianos ingresos con la prevención y protección contra incendios.

El gobernador de California, Gavin Newsom, busca ayudar a los dueños de viviendas de bajos y medianos ingresos con Safe Homes Facebook Governor Newsom

De acuerdo con CalMatters, los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno estatal podrán aplicar para los subsidios para crear áreas resistentes a las llamas de cinco pies (1,5 metros) alrededor de las propiedades, conocidas como Zona Cero.

La administración Newsom remarcó que el programa también contribuirá a los costos de techos ignífugos.

En diciembre de 2025, las autoridades del Estado Dorado retrasaron la finalización de las reglas que podrían requerir casi dos millones de propietarios eliminen plantas y otros materiales combustibles dentro de cinco pies (1,5 metros) de sus hogares.

Si bien las normas suscitaron una controversia debido al gasto que significaría para los californianos, los expertos aseguraron que la Zona Cero podría proporcionar una importante protección contra incendios. Se espera que las regulaciones entren en vigor para las viviendas existentes en 2029.

La medida de California busca ayudar a las familias de bajos y medianos ingresos a afrontar el gasto que comprende la instalación de estas áreas en las casas.

Requisitos para el programa de subsidios para viviendas de Gavin Newsom

El Departamento de Seguros del Estado Dorado, responsable de la implementación del programa, atraviesa la última etapa para determinar la elegibilidad de los solicitantes. En esta fase, también establecerá el monto y la distribución de las ayudas.

Según Michael Soller, portavoz del departamento citado por CalMatters, actualmente se encuentra en desarrollo un portal de solicitudes que estaría listo para marzo.

El programa impulsado por Gavin Newsom otorgará fondos a quienes residan en zonas de alto riesgo de incendios en California Freepik

Además, Mike Dayton, jefe de gabinete de la asambleísta Lisa Calderón, demócrata del área de Los Ángeles y presidente del Comité de Seguros de la Asamblea que redactó la ley, especificó que el departamento de seguros se encargará de todos los detalles de los pagos.

Hasta el momento, reunió tres millones de dólares en el presupuesto estatal para poner en marcha el programa.

Aunque resta ultimar detalles, Soller indicó que los propietarios de viviendas con pólizas de seguros admitidas o el Plan FAIR de última instancia deberán cumplir con los límites de ingresos establecidos por el departamento de vivienda estatal para ser elegibles. También tendrán que residir en zonas de alto riesgo de incendios.

El programa de Gavin Newsom brindaría subvenciones para proteger las viviendas contra incendios en California a los solicitantes elegibles CalFire

Las comunidades, ciudades y condados con proyectos de mitigación también podrían solicitar subvenciones.

El portavoz también reveló que el departamento busca financiación adicional para el programa. Una fuente de fondos alternativa podría ser el gobierno federal, lo que incluye la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

No obstante, las tensiones entre Newsom y Donald Trump plantean obstáculos para el apoyo financiero que necesita Safe Homes.

Cómo proteger un hogar contra incendios en California

De acuerdo con el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios estatal (CAL Fire), las personas pueden seguir ciertas recomendaciones para proteger sus hogares contra los incendios en California: