Cruce entre Luis Caputo y Pichetto por la importación de autos chinos

El diputado de Encuentro Republicano Federal Miguel Ángel Pichetto apuntó contra la medida del gobierno de Javier Milei que permite la importación de autos desde China y el ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió con “algunas aclaraciones”, según dijo.

El legislador nacional cuestionó la influencia china e insistió en que el alineamiento de la administración libertaria con Estados Unidos contradice la importación de productos chinos, política que Pichetto ya criticó, por ejemplo, al hablar de los productos de Shein o Temu.

“En los próximos días ingresarán 7000 autos chinos de la marca BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China“, achacó primero en su cuenta de X.

Auto de la marca china BYD

Tras ello, sumó: “Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino.​ [Donald] Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción".​

Hola Miguel. Algunas aclaraciones importantes sobre este tema.

Solo 2 modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta.

La importación de autos híbridos o… https://t.co/6WrifpYWdj — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 16, 2026

En tanto, aseguró que “la política exterior está a la deriva” y cerró: “Vamos a tener problemas con los americanos. Trump ya advirtió que el libre comercio con China es un límite”.

Horas más tarde, este viernes por la mañana, el titular de la cartera de Economía defendió la importación de autos chinos y le respondió directamente a Pichetto. “Hola Miguel. Algunas aclaraciones importantes sobre este tema. Solo dos modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta”, introdujo Caputo.

En ese contexto, aclaró cuáles son las condiciones comerciales. “La importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz, y tiene un límite de 50.000 autos al año. De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos del 2025. Esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”, marcó.

Y cerró: “Además, permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener. En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos, y a la propia industria”.

El proyecto de Pichetto para limitar a China

No es la primera vez que el diputado se manifiesta en contra de la importación de productos fabricados en el gigante asiático. De hecho, a fines del año pasado presentó un proyecto de ley para ponerles un arancel del 30% a las plataformas chinas, como Shein o Temu, dos páginas que causan furor entre los argentinos por sus productos a muy bajo precio.

Miguel Ángel Pichetto Soledad Aznarez

La iniciativa busca regular la comercialización de “todos los productos importados ofrecidos en el territorio argentino por plataformas de comercio electrónico extranjeras que realizan ventas directas al consumidor final o a través de terceros sin radicación local”. Asimismo, exige una inscripción obligatoria de plataformas y sus representantes en el país. De lo contrario, no podrán cursarse pagos ni despacharse envíos.

“Las mercaderías ingresadas al territorio nacional mediante el régimen courier, cualquiera sea su valor declarado, tributarán un arancel aduanero del treinta porciento (30%)“, reza el proyecto de ley, que aclara que el gravamen se determinará “sobre el valor CIF de la mercadería, sin perjuicio de los impuestos internos, tasas y contribuciones”.

Entre sus argumentos, destacó que no sólo la compra de productos chinos a bajo precio genera “competencia desleal”, sino que eventualmente perjudica a las marcas argentinas; también denunció que hay una “sustitución de la mano de obra” argentina por la china.