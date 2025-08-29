Cuál es la diferencia entre el Cheesecake Factory que llega a la Argentina y el original de EE.UU

La reconocida marca estadounidense, The Cheesecake Factory, abrirá su primer punto de venta en Argentina durante la segunda semana de septiembre en el Alto Palermo. Sin embargo, este desembarco plantea una diferencia a los locales de los Estados Unidos, ya que tiene un nuevo formato.

El formato y la oferta inicial de The Cheesecake Factory en Argentina

La diferencia principal reside en que el local no será un restaurante, como los que tiene la empresa en Estados Unidos, donde The Cheesecake Factory opera con un menú extenso que incluye aperitivos, platos principales y una amplia variedad de cheesecakes. En Argentina, la oferta se limita a la venta de porciones individuales de cheesecake en un stand.

Según informaron fuentes cercanas al shopping center a LA NACION: el local ofrecerá inicialmente porciones de tres variedades: “Original”, “Raspberry Swirl” y “Belgian Chocolate”. El precio por porción rondará entre $12.500 y $13.500.

El primer local de The Cheesecake Factory en Argentina contará con cuatro sabores (Fuente: @cheesecake.arg)

La marca activó una cuenta propia de Instagram para promocionar su lanzamiento en Argentina. Una de las publicaciones anuncia un evento con entradas limitadas en el Alto Palermo: “The Cheesecake Factory Bakery llega con un pop-up que no te vas a querer perder”.

Los impulsores detrás de la llegada de The Cheesecake Factory

Un grupo de cinco socios jóvenes con experiencia en el sector alimenticio, bajo el nombre “Finca Rosa SRL”, impulsa esta iniciativa. Es importante destacar que esta operación no involucra al grupo mexicano Alsea, que posee la licencia de The Cheesecake Factory en Latinoamérica y opera otras marcas como Burger King y Starbucks.

The Cheesecake Factory abrio su primero local el 1978

Desde Finca Rosa expresaron a LA NACION: “Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo”. Además, anticiparon planes de expansión: “A futuro nos imaginamos expandiéndonos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro”.

The Cheesecake Factory: Una historia global

The Cheesecake Factory comenzó en 1978 en Beverly Hills, California. En la actualidad, la marca opera cerca de 400 locales en todo el mundo. La mayoría, 362, se ubican en Estados Unidos y Canadá. El resto opera bajo el sistema de licencias, principalmente en Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Bahréin), así como en China, Hong Kong, Macao y Tailandia. En Latinoamérica, la empresa ya tiene presencia en México y había manifestado su interés por expandirse a Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

The Cheesecake Factory Incorporated, que cotiza en Nasdaq bajo el símbolo CAKE, presentó resultados financieros sólidos en el segundo trimestre de 2025. La empresa reportó crecimiento en ingresos, rentabilidad y aperturas de locales, con un EBITDA ajustado de aproximadamente US$100 millones, lo que representa un aumento del 9% interanual.

The Cheesecake Factory inagurará su primer stand en Argentina (Fuente: Instagram @cheesecake.arg)

La llegada de otras marcas internacionales a la Argentina

Además de The Cheesecake Factory, otras marcas internacionales apuestan por el mercado argentino. La marca española de joyería y accesorios Tous abrirá su primera tienda en octubre en el shopping Unicenter. Tous ya operó en Argentina con un local en Patio Bullrich desde 2007 hasta 2021.

En los últimos meses, Unicenter también sumó aperturas de otras marcas reconocidas, como Victoria’s Secret, Skechers y New Era.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucas Parera y Alfredo Sainz.