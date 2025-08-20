Dónde va a estar Decathlon en Argentina

Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos, regresa a Argentina en octubre. La empresa inaugura su primera tienda en Vicente López. La firma concreta una alianza estratégica con Carrefour para este desembarco. El plan de expansión contempla la apertura de 20 locales en todo el país. El empresario argentino Manuel Antelo, uno de los inversores detrás de este proyecto, confirmó la noticia hace unos meses.

Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos, regresa a Argentina en octubre. Shutterstock - Shutterstock

¿Dónde se ubicará la primera tienda de Decathlon en Argentina?

La primera tienda de Decathlon en esta nueva etapa se ubica estratégicamente dentro del complejo Al Río, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Este complejo se encuentra contiguo al hipermercado Carrefour, lo que representa una sinergia importante entre ambas marcas. La inauguración está prevista para octubre, de manera que marcara el inicio de un plan de expansión más amplio.

La tienda de Decathlon en Al Río ocupa un espacio de 3000 m2. Este espacio se distribuye entre el área que actualmente ocupa el patio de comidas del complejo y una parte del depósito del hipermercado Carrefour. Esta distribución estratégica permite a Decathlon ofrecer una amplia gama de productos y servicios a sus clientes.

El plan de expansión de Decathlon en Argentina

El plan de Decathlon en Argentina es ambicioso y contempla la apertura de 20 locales. Se espera que los dos primeros locales estén operativos antes de fin de año. La empresa negocia futuras ubicaciones dentro de los centros comerciales que Carrefour posee a nivel nacional. Además, el plan de negocios contempla una inversión de US$200 millones. Esta inversión se destina a real estate, logística y retail.

Con una inversión millonaria, Decathlon regresa a la Argentina luego de casi dos décadas Bjoern Wylezich - Shutterstock

El regreso de Decathlon a Argentina se concreta a través de una sociedad llamada Grupo One. Este grupo está integrado por Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia. Sabine Mulliez es heredera del imperio Mulliez, una de las familias más acaudaladas de Francia, dueña de Decathlon y otras cadenas de retail como Leroy Merlin y los supermercados Auchan. Pedro Aguirre Saravia, por su parte, es un argentino con amplia experiencia en el manejo de fondos privados de inversión.

Grupo One tiene planes de traer otras marcas controladas por la familia Mulliez a Argentina. Entre ellas se encuentran Kiabi, una marca de indumentaria informal, y Naterial, una marca de muebles. El grupo ya opera la marca Decathlon en Uruguay y Paraguay. “Hace un año inauguró su primera tienda en el shopping de Paseo La Galería, de Asunción”, según fuentes de la empresa.

Decathlon es una cadena francesa de ropa y artículos deportivos Tomás Cuesta

La trayectoria global de Decathlon

La primera tienda de Decathlon se inauguró en 1976 en Lille, Francia. Actualmente, la marca está presente en 78 países, con más de 1700 locales. Decathlon había llegado a Argentina en 2000, con la apertura de una sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro. Sin embargo, la crisis económica de 2002 afectó sus planes locales y la empresa se vio obligada a cerrar su filial argentina a fines de ese año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Alfredo Sainz.