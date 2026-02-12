Cuál es la famosa marca que produce Saputo

La multinacional canadiense Saputo pactó la venta del 80% de sus activos en la Argentina al grupo peruano Gloria Foods. Esta transacción comercial alcanza un valor de US$ 630 millones e impacta de forma directa en la estructura de la industria lechera regional. El acuerdo incluye la transferencia de plantas productivas y el manejo de una etiqueta con trayectoria histórica en el consumo de las familias argentinas.

La famosa marca que produce Saputo

La empresa canadiense Saputo produce La Paulina, una de las marcas líderes en el mercado de quesos y derivados lácteos del país. Esta etiqueta representa el activo más valioso en términos de penetración de mercado y reconocimiento por parte de los consumidores locales. El acuerdo de venta con el grupo Gloria Foods contempla también la transferencia de otras marcas de larga data como Ricrem y Molfino. Estas tres integran el portafolio de productos que ahora pasa a manos de la compañía de origen peruano.

El procesamiento de leche en las plantas de Molfino y La Paulina supera los tres millones de litros por día

La operación industrial involucra dos plantas de producción de alta capacidad. En la actualidad, la filial argentina de la multinacional destaca como el mayor receptor de materia prima del sector. Los registros del período 2024/2025 indican que la empresa procesa más de 3,5 millones de litros de leche por día. Esta cifra posiciona a la estructura productiva de La Paulina en la cima del ranking nacional de procesamiento.

Los detalles económicos de la operación con Gloria Foods

La transacción entre Saputo y Gloria Foods se fijó en US$630 millones de dólares. Tras el pago de impuestos y los ajustes habituales de este tipo de contratos, la firma vendedora estima un ingreso neto cercano a los US$400 millones. La decisión de ceder el 80% de la propiedad responde a un cambio en la estrategia global de asignación de capital de la casa matriz. Durante el último año móvil, la división argentina generó ingresos por 1200 millones de dólares canadienses, una suma que representó el 7% de la facturación consolidada de todo el grupo a nivel mundial.

Saputo Gentileza

Carl Colizza, presidente y director ejecutivo de Saputo, explicó los motivos de este movimiento financiero. “El anuncio de hoy refleja nuestros esfuerzos por optimizar nuestra presencia global para un crecimiento a largo plazo. El valor que se obtendrá reconoce tanto la excelencia operativa del equipo como la solidez de mercado de las marcas que han construido. Esta desinversión mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión específica en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, a la vez que nos permite mantener una cartera de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales”, señaló el directivo.

A pesar de la venta de la mayoría accionaria, la empresa de Canadá no abandona el territorio nacional. La retención del 20% de las acciones funciona como un vínculo estratégico para el abastecimiento de sus mercados externos. Bajo la nueva administración de Gloria Foods, las plantas continuarán con la fabricación de productos específicos para Saputo. Esta relación comercial garantiza que la producción argentina mantenga su llegada a las góndolas internacionales donde la multinacional tiene presencia.

La Paulina destaca como la marca de mayor penetración en el consumo masivo dentro del paquete de activos transferidos al grupo Gloria Foods

El traspaso formal de los activos y el control de las marcas queda sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes. La compañía prevé que la concreción final del acuerdo ocurra durante el primer trimestre del año fiscal 2027. Hasta ese momento, la estructura actual mantiene su esquema de trabajo habitual como uno de los principales procesadores del país. Saputo cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo SAP. Su relevancia global es notable: lidera el mercado de quesos en el Reino Unido y Canadá, además de integrar el podio de productores en los Estados Unidos y Australia.

Repercusiones en el sector y proyecciones del mercado

La noticia generó un fuerte impacto entre los actores de la industria láctea local debido al hermetismo con el que se realizaron las negociaciones. “Estamos todos tratando de entender qué pasó; nadie tenía la más mínima idea de que esto se estaba gestando”, afirmó una fuente del sector a LA NACION.

La firma canadiense Saputo figura entre los diez procesadores lácteos más importantes a nivel global y conserva una participación minoritaria en su filial local para asegurar exportaciones Google Maps

“Todos creíamos que Saputo, lejos de achicarse en la Argentina, se iba a expandir. Que una ‘top 10’ mundial se retire indica que hay alguna ecuación del negocio en el país que no les está cerrando. Lamentablemente, es una señal de que el contexto local, lejos de atraer la inversión, la espanta”, opinó el mismo informante. Otros analistas prefieren una lectura menos pesimista y vinculan el movimiento a la dinámica propia de las grandes corporaciones. Fonterra realizó maniobras similares en el pasado reciente. “No lo veo necesariamente como una desinversión, sino como maniobras de industrias globales que compran y venden activos de forma permanente”, explicó un experto consultado.

La entrada de Gloria Foods al control de La Paulina refuerza su estrategia de expansión en América Latina. El grupo peruano ya opera en el país a través de Corlasa, planta que procesa 800.000 litros diarios. “Corlasa venía andando muy bien, pero no imaginábamos un salto de esta magnitud. Saputo ya lideraba el procesamiento; al sumarle el volumen de Corlasa, la fusión los convierte, por lejos, en la empresa número uno de la Argentina”, detallaron fuentes del mercado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.