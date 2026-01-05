La compañía estadounidense Continental Resources formalizó este lunes un acuerdo con Pan American Energy para acelerar la explotación de petróleo en la cuenca neuquina. El convenio estipula la adquisición de una minoría en cuatro áreas clave ubicadas sobre la formación de Vaca Muerta en la Patagonia. Harold Hamm, fundador de la empresa norteamericana, mantuvo encuentros previos con el Poder Ejecutivo nacional para avanzar en este plan de expansión regional.

Cuál es la petrolera que aumentará su presencia en Vaca Muerta

La empresa estadounidense Continental Resources aumentará su participación en la industria energética local tras concretar una asociación con Pan American Energy. Esta maniobra corporativa otorga a la firma de Oklahoma el 20% de los derechos sobre cuatro bloques estratégicos.

Los activos comprenden las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa en territorio neuquino. El cuarto yacimiento involucrado es Loma Guadalosa, ubicado en la provincia de Río Negro. Pan American Energy conserva la mayor parte de las acciones y la responsabilidad de la operación técnica en cada uno de los sitios.

Esta expansión ocurre poco después de la compra del bloque Los Toldos II Oeste a la compañía Pluspetrol. Aquella transacción previa vinculó a la firma con activos que Pluspetrol recibió tras la salida de ExxonMobil del mercado nacional.

Cómo son los detalles técnicos del acuerdo

La meta fundamental de esta unión consiste en intensificar el ritmo de extracción en los yacimientos no convencionales del sur argentino. Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de la organización norteamericana, resaltó el atractivo global de la cuenca neuquina.

El directivo señaló que el acuerdo con Pan American Energy consolida la posición de su marca en el mapa energético. La petrolera argentina posee una experiencia de 50 años en inversiones dentro de la región. El Group CEO de la firma local, Marcos Bulgheroni, calificó el vínculo como una relación estratégica con una de las operadoras independientes más importantes de los Estados Unidos.

El aporte de la compañía extranjera se centrará en su know-how para el derisqueo [quitar el riesgo] y la mejora en la eficiencia de los procesos productivos. El cierre definitivo de la operación requiere ahora las autorizaciones administrativas de los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro.

Quién es Harold Hamm y cómo es su compañía

El fundador de Continental Resources, Harold Hamm, destaca en el sector petrolero como un pionero en la implementación de la perforación horizontal. El empresario inició su firma en 1967 cuando poseía apenas 21 años. Su camino laboral comenzó con la administración de un único camión para tareas en el campo. Hamm acumuló una fortuna de 12.000 millones de dólares, cifra que reporta la agencia Bloomberg.

El magnate visitó la Quinta de Olivos en septiembre pasado para un encuentro con el presidente Javier Milei. Su empresa dejó la cotización pública en la bolsa en noviembre de 2022. En ese momento, la familia Hamm recuperó el control total de las acciones. La firma opera como el principal productor en la cuenca de Anadarko y mantiene una hegemonía en la formación Bakken. También cuenta con activos en la cuenca del río Powder y una presencia relevante en el área Permian de Texas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sofía Diamante.