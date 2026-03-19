Cuáles son las ciudades con mayor desocupación de la Argentina

Según los últimos datos del Indec, el desempleo general aumentó a nivel nacional y llegó al 7,5% en 2025. Es decir, 1,7 millones de personas se ven afectadas por esta situación en todo el país, lo que representa un aumento con respecto al cuarto trimestre de 2024, cuando se situaba en el 6,4%, así como al tercer trimestre de 2025, cuando se situaba en el 6,6%.

En cuanto a las zonas con mayores índices de desempleo, los Partidos del Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, Mar del Plata y Río Gallegos registraron todos ellos tasas de desempleo del 9,5%, notablemente superiores a la media nacional. El Gran Córdoba también registró tasas elevadas, que actualmente se sitúan en el 8,8%.

Cabe destacar que se registró una marcada diferencia entre los suburbios de Buenos Aires y la capital federal, ya que esta última registró una tasa del 4,8%, casi la mitad.

En cuanto a las zonas con mayores índices de desempleo, los Partidos del Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, Mar del Plata y Río Gallegos registraron todos ellos tasas de desempleo del 9,5% Aníbal Greco - LA NACION

En cuanto a las ciudades con mejores resultados, La Banda (Santiago del Estero) registró un nivel del 0,6%, el más bajo de toda la Argentina. El complejo Viedma-Carmen de Patagones tampoco pareció verse afectado por el fenómeno general, con una tasa del 1,3%. Formosa y Paraná también se situaron por debajo de la media nacional en este sentido, con cifras del 3,3% y el 4,1%, respectivamente.

En lo que respecta a la comparación regional, lo que el Indec llama Gran Buenos Aires registró las tasas de desempleo más altas a nivel nacional, con un 8,6%. Le siguió la región Pampeana, con un 7,7%, lo que las sitúa como las dos regiones por encima del promedio nacional. El Noreste alcanzó un nivel más bajo, del 5,6%, mientras que Cuyo y la Patagonia registraron niveles similares, del 4,9% y el 4,8%, respectivamente. El Noroeste tiene la tasa más baja, del 4,2%.

En términos comparativos anuales, Corrientes registró el mayor deterioro interanual, pasando del 1,9% al 6,1% (un aumento de 4,2 puntos porcentuales). El mercado laboral mostró mejoras notables en Jujuy-Palpalá, que bajó 1,7 puntos porcentuales; Neuquén-Plottier, con una disminución de 1,6 puntos porcentuales; y el Gran San Luis, cuya tasa cayó 1,4 puntos porcentuales.