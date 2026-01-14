Es posible anticipar cómo quedarán las nuevas escalas del monotributo a partir de febrero 2026. Esto se debe a que el aumento que se aplicará en el tope de facturación de cada categoría equivale a la variación que tuvo en el segundo semestre del año el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que también subirán los valores de los ingresos mínimos y máximos que definen en qué categoría del esquema corresponde estar, y los importes a pagar cada mes a partir de febrero.

Tras darse a conocer el dato de inflación de diciembre 2025, se infiere que rondará el 14,3%. Este es el porcentaje de la suba de precios acumulada que se registró en los últimos seis meses del año pasado. Es así que se calcula que el monto tope de facturación anual del monotributo pasará de $94.808.194 a superar los $108 millones.

Es posible calcular las nuevas escalas del monotributo que aplicarán desde febrero Shutterstock

De todos modos, cabe aclarar que todavía no se oficializaron los nuevos montos de ingresos mínimos y máximos de cada categoría. Además, las escalas del monotributo se actualizarán a partir de febrero.

Cuáles son las nuevas escalas del monotributo 2026

Dado a que aun no se publicaron las nuevas escalas del monotributo que empiezan a aplicarse desde febrero 2026, estos serían los nuevos valores a partir de un cálculo hecho por LA NACION:

Categoría Ingresos brutos anuales Nuevo tope con +14,3% A $8.992.597,87 $10.278.539,37 B $13.175.201,52 $15.059.255,34 C $18.473.166,15 $21.114.828,91 D $22.934.610,05 $26.214.259,29 E $26.977.793,60 $30.835.618,08 F $33.809.379,57 $38.644.120,85 G $40.431.835,35 $46.213.587,81 H $61.344.853,64 $70.117.167,71 I $68.664.410,05 $78.483.420,69 J $78.632.948,76 $89.877.460,43 K $94.805.682,90 $108.362.895,55

Cómo hacer la recategorización del monotributo

El paso a paso para hacer la recategorización del monotributo Shutterstock

Es importante tomar en cuenta las nuevas escalas del monotributo para el momento en que los contribuyentes que se rigen por este régimen hagan la recategorización, que tienen tiempo hasta el 5 de febrero. Se trata de una evaluación de parámetros que deben realizar los monotributistas para saber si se encuadran en la misma categoría en la que están o deben modificarla.

A partir de estos nuevos valores en el tope de facturación anual, es posible determinar si hace falta cambiar de categoría o no. Si los parámetros superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. De lo contrario, se mantiene la categoría actual.

¿Cómo hacer la recategorización del monotributo?

Se debe hacer de forma obligatoria por semestre (en enero hasta los primeros días de febrero y en julio). A continuación, el paso a paso para hacer la recategorización del monotributo:

1 Ingresar al sitio de ARCA

Acceder al Portal Monotributo de ARCA y presionar el botón “Ingresar al Portal con clave fiscal”. Ingresar el CUIT y la clave fiscal.

2 Iniciar la recategorización

Una vez dentro del Portal de Monotributo, presionar el botón “Recategorizarme” para iniciar el trámite. Esta opción se habilita durante los meses de enero y julio, puesto que son los únicos dos períodos en los que los monotributistas pueden recategorizarse.

3 Revisar las categorías vigentes

El sistema va a mostrar la categoría en que se encuentra el monotributista y los topes de cada parámetro de esa categoría. Es aconsejable revisar las categorías vigentes antes de seguir con el trámite asegurarse cuál es la categoría que corresponde. Para eso hacé click en el botón “Escalas Vigentes”.

Una vez revisadas las escalas, presionar el botón “Continuar Recategorización”.

4 Ingresar datos personales

Se debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de su actividad, por lo que debe seleccionar la opción que corresponda. De ser “No”, hacer click en “Continuar”. ARCA también consultará si desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado. Si se realiza actividades en otra provincia, seleccionar “No” y luego,“Siguiente”.

Con esta información, el sistema calcula automáticamente la nueva categoría sugerida.

5 Confirmar la recategorización

En el último paso, el sistema mostrará la categoría que le corresponde al monotributista de acuerdo a los datos que aportó.

Se recomienda verificar nuevamente la información antes de aceptar la gestión. Si los datos no son correctos, presioná en el botón “Volver” para corregir los errores. Pero si no hay inconvenientes, apretar en “Confirmar Categoría”.

Finalmente, el sistema informará que el trámite se realizó correctamente y se puede imprimir la nueva credencial de pago. Cabe recordar que el importe correspondiente a la nueva categoría se abonará el mes siguiente a la recategorización.