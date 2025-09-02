Cuándo cobro el exPotenciar Trabajo en septiembre 2025
La prestación estatal mantiene la misma cifra este mes; cuándo es la fecha exacta de pago para los beneficiarios del programa
Los beneficiarios del exPotenciar Trabajo, cuyas líneas vigentes son Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social, ya pueden acceder a la fecha exacta de cobro de esta prestación para el mes de septiembre.
Aunque el monto no refleja variaciones y sigue siendo de $78.000, la prestación se acredita, como habitualmente sucede en cada mes, el quinto día hábil, por lo que en esta ocasión los titulares recibirán el dinero el viernes 5 de septiembre.
Este plan de asistencia estatal está dirigido a los sectores más vulnerables y a los trabajadores informales y se trata de una de las herramientas de asistencia que se actualiza de manera discrecional y no con la modalidad automática, como sucede con las jubilaciones u otras prestaciones de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).
Los beneficiarios del exPotenciar Trabajo reciben una asignación mensual fija en dinero. Esa asignación se considera no remunerativa y es una suma de dinero que se paga a mes vencido, en forma directa y personalizada a sus titulares.
El programa está destinado a los trabajadores informales, que realizan alguna actividad económica, pero permanecen excluidos del sistema, y tiene por finalidad apuntalar la situación de este sector vulnerable y facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial formal.
Fecha y monto del exPotenciar Trabajo en septiembre de 2025
- Programa Volver al Trabajo: $78.000
- Programa Acompañamiento Social: $78.000
- Fecha de pago: viernes 5 de septiembre
Los titulares del programa están habilitados a realizar actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
Entre las alternativas que se pueden utilizar figuran las siguientes:
- Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
- Servicios de intermediación laboral.
- Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
- Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
- Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.
- Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
- Finalización educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.
Cómo buscar empleo a través de Volver al Trabajo
La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.
Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.
Cómo saber si cobro el exPotenciar Trabajo
Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido.
Para eso hay que:Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
