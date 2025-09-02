LA NACION

Cuándo cobro el exPotenciar Trabajo en septiembre 2025

La prestación estatal mantiene la misma cifra este mes; cuándo es la fecha exacta de pago para los beneficiarios del programa

Ya se conoce la fecha exacta de acreditación de exPotenciar Trabajo

Los beneficiarios del exPotenciar Trabajo, cuyas líneas vigentes son Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social, ya pueden acceder a la fecha exacta de cobro de esta prestación para el mes de septiembre.

Aunque el monto no refleja variaciones y sigue siendo de $78.000, la prestación se acredita, como habitualmente sucede en cada mes, el quinto día hábil, por lo que en esta ocasión los titulares recibirán el dinero el viernes 5 de septiembre.

Este plan de asistencia estatal está dirigido a los sectores más vulnerables y a los trabajadores informales y se trata de una de las herramientas de asistencia que se actualiza de manera discrecional y no con la modalidad automática, como sucede con las jubilaciones u otras prestaciones de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Los beneficiarios del exPotenciar Trabajo reciben una asignación mensual fija en dinero. Esa asignación se considera no remunerativa y es una suma de dinero que se paga a mes vencido, en forma directa y personalizada a sus titulares.

El programa está destinado a los trabajadores informales, que realizan alguna actividad económica, pero permanecen excluidos del sistema, y tiene por finalidad apuntalar la situación de este sector vulnerable y facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial formal.

Fecha y monto del exPotenciar Trabajo en septiembre de 2025

  • Programa Volver al Trabajo: $78.000
  • Programa Acompañamiento Social: $78.000
  • Fecha de pago: viernes 5 de septiembre
Los titulares del programa están habilitados a realizar actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Entre las alternativas que se pueden utilizar figuran las siguientes:

  • Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.
  • Servicios de intermediación laboral.
  • Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.
  • Prácticas formativas en ambientes de trabajo.
  • Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.
  • Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.
  • Finalización educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cómo buscar empleo a través de Volver al Trabajo

La plataforma Portal Empleo es pública y gratuita, y permite conectar a todas las personas que necesiten encontrar un empleo, capacitarse o mejorar sus competencias laborales. Allí, el interesado deberá ingresar al sitio y registrarse, para lo cual solo deberá tener a mano el DNI.

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar al apartado Mi perfil Laboral, cargar el curriculum vitae completo y luego postularse a Programas de Empleo.

Cómo saber si cobro el exPotenciar Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso hay que:Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.

  • Ingresar el número de CUIL
  • Tipear la Clave de Seguridad Social
  • Seleccionar el apartado “Mis cobros”
  • Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
