Cuándo cobro la AUH en abril 2026 si mi DNI termina en 5

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 5 perciben sus haberes el viernes 17 de abril. Así lo indica el calendario de pagos para el cuarto mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

Los beneficiarios de la AUH reciben este mes un ajuste del 2,90% Anses

En abril, las prestaciones sociales de la Anses, incluida la AUH, experimentan un aumento del 2,90%. Esta suba se aplica en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Para este tipo de ajustes mensuales se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto actualizado de cada beneficio.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda social es percibida por aproximadamente 2 millones de familias, lo que beneficia a unos 4 millones de menores en todo el país.

Cuándo cobro la AUH en abril 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en abril es el siguiente, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Para saber dónde y cuándo tienen el próximo cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la página web de la Anses, completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL y hacer clic en el botón “Consulta”. De esa forma, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro.

Las fechas de cobro de la AUH en abril 2026

De cuánto es la AUH en abril 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en el cuarto mes del año por hijo o hija:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $109.332,48 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $356.001,90 Asignación por Embarazo $109.332,48

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Cómo presentar la Libreta AUH 2026

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Este acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.

Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.

Reingresar a Mi Anses, dirigirse nuevamente a la opción “Hijos”, buscar el apartado “Libreta AUH” y seleccionar “Subir Libreta AUH”. A partir de allí, seguir las instrucciones que el sistema indique para finalizar la carga del documento.

El proceso de carga se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte de Anses, lo que valida la correcta presentación de la Libreta.