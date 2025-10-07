El próximo Black Friday será el viernes 28 de noviembre de 2025. El evento principalmente de comercio digital se va a dar hasta el 1° de diciembre de 2025.

El Black Friday es un evento de compras que se celebra anualmente el viernes después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, marcando extraoficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas. Durante este día, y a menudo a lo largo de todo el fin de semana hasta el Cyber Monday, tiendas minoristas y plataformas de comercio electrónico ofrecen grandes descuentos y promociones especiales en una amplia gama de productos, lo que lo convierte en uno de los días de mayor volumen de ventas del año.

Comercio digital: cuándo es el Black Friday

Cuándo es el Black Friday 2025 en la Argentina

El Black Friday es el próximo 28 de noviembre en la Argentina y se extiende hasta el lunes 1° de diciembre.

Qué marcas participan del Black Friday

El sitio oficial de Black Friday destaca algunas de las marcas participantes del evento. En este sentido, la web muestra a las siguientes empresas:

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

Mamás Mateas

LATAM

FOREO SWEDEN

Plataforma 1C

JetSMART

SAMSUNG

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

Nh Hoteles

Lenovo

Almundo

Entre otros.

El origen del Black Friday: historia, teorías y curiosidades

Existen diversas explicaciones sobre el surgimiento del Black Friday en Estados Unidos. Según informa National Geographic, una de las teorías que fueron difundidas, pero que fue desmentida por completo por los historiadores, sostenía que esta fecha día tenía un origen esclavista. Según esta versión errónea, los traficantes de esclavos habrían reducido sus precios tras el Día de Acción de Gracias, aunque no existe evidencia histórica que respalde esta hipótesis.

Una versión más plausible sitúa el origen en el 24 de septiembre de 1869, cuando dos especuladores de Wall Street, Jay Gould y Jim Fisk, intentaron monopolizar el mercado del oro con la ayuda del político Boss Tweed. El plan fracasó y provocó una caída drástica del precio del oro que arruinó a muchos inversores. Desde entonces, ese día se conoció como “Viernes Negro”.

El Black Friday creció exponencialmente Shutterstock - Shutterstock

El uso moderno del término, sin embargo, se remonta a mediados de los 50, cuando Filadelfia se llenó de compradores y aficionados al fútbol americano el día después de Acción de Gracias, previo a un partido entre el ejército y la marina. El caos en la ciudad llevó a la policía, sobrecargada de trabajo, a apodar ese día como “Viernes Negro”. Comerciantes locales comenzaron a utilizar esta expresión para describir la multitud de clientes que abarrotaban las tiendas.

No fue hasta 1966 cuando el término apareció en publicaciones formales, específicamente en The American Philatelist, y ganó notoriedad en 1975 gracias al The New York Times, que lo utilizó para describir el tráfico generado por las compras tras el Día de Acción de Gracias.

La consolidación del Black Friday en el siglo XXI

El Black Friday creció exponencialmente desde entonces. Las atractivas rebajas y la proximidad del evento con la celebración de Navidad lo convirtieron en un momento clave para los compradores en todo el mundo. En Estados Unidos, cadenas como Walmart y Sears comenzaron a abrir sus puertas desde la madrugada en 2003, y para 2011 el primero extendió sus horarios hasta la noche de Acción de Gracias.

El término Black Friday ganó notoriedad en 1975 gracias a The New York Times, que lo utilizó para describir el tráfico generado por las compras tras el Día de Acción de Gracias (AP Foto/Anne D'Innocenzio) Anne D'Innocenzio - AP

Con la llegada de Internet, el impacto del Black Friday no hizo más que aumentar. Las ventas online baten récords año tras año, y en este 2024 se espera que esta tendencia continúe.

El Black Friday no solo es un día de descuentos, sino también un motor económico global que cada año suma más adeptos y redefine las tendencias de consumo.