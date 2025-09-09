Seleccionar la talla adecuada al comprar ropa en Internet puede ser un desafío. Sin embargo, Shein cuenta con una guía de tallas y medidas donde uno puede medir mejor los productos y el cuerpo propio. Es importante recordar que esta guía de tallas es únicamente una referencia, y las dimensiones pueden variar según el modelo.

Cómo elegir el talle correcto en Shein

Para elegir tu talle en un producto de Shein, es esencial que tomes tus propias medidas con precisión y luego las compares con la tabla de tallas.

Cuál es la forma de medir el talle al comprar ropa en Shein

Shein destaca un paso a paso para medirse:

Busto: para medir la circunferencia de tu pecho, debés colocar la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu busto .

para medir la circunferencia de tu pecho, debés colocar la cinta métrica alrededor de la . Cintura: asegurate que la cinta métrica se ajuste cómodamente al contorno de tu cintura. Apoyala en la parte más estrecha de la cintura .

asegurate que la cinta métrica se ajuste cómodamente al contorno de tu cintura. Apoyala en la . Caderas: para medir tus caderas, parate con los pies juntos y medí alrededor de la parte más ancha de tus caderas.

Una vez que tengas tus medidas, podés consultar la tabla de tallas de SHEIN, que suele ofrecer diferentes sistemas de tallas como DE, EU, UK y US, y podés elegir entre centímetros (cm) o pulgadas (Inch) como unidades de medida.

Esta se encuentra una vez que se elige un producto, en la parte derecha de la pantalla, donde se elige la medida. Si uno apoya el cursor sobre la medida, se desplegará un menú explicativo.

Guía de talles de Shein

Por ejemplo, una tabla de tallas puede presentar las siguientes equivalencias y medidas en cm para diferentes tallas:

Talla XS: EU 34

EU 34 Talla S: EU 36

EU 36 Talla M: EU 38

EU 38 Talla L: EU 40/42

Estas tallas corresponden a medidas específicas para diferentes partes del cuerpo como:

Hombro: por ejemplo, 39 cm para XS, 40 cm para S, etcétera.

por ejemplo, 39 cm para XS, 40 cm para S, etcétera. Pecho: por ejemplo, 96,5 cm para XS, 100,5 cm para S, etcétera.

por ejemplo, 96,5 cm para XS, 100,5 cm para S, etcétera. Largo de la manga: por ejemplo, 18 cm para XS, 18,5 cm para S, etcétera.

por ejemplo, 18 cm para XS, 18,5 cm para S, etcétera. Largo (de la prenda): por ejemplo, 61 cm para XS, 62 cm para S, etcétera.

por ejemplo, 61 cm para XS, 62 cm para S, etcétera. Puño: por ejemplo, 33,5 cm para XS, 34,5 cm para S, etcétera.

Al comparar tus medidas con las de la tabla, podrás determinar cuál es la talla que mejor se ajusta a tus dimensiones. Es importante recordar siempre revisar la guía específica para cada prenda, ya que, como se mencionó, las dimensiones pueden variar entre los diferentes modelos.

Cómo hacer compras online con Shein

Todo el proceso para hacer compras en Shein

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shein desde la Argentina:

Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación.

Añadir los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta” . Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla” .

. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en . Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando” .

en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar . Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción “Nueva/o”, y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico.

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.

Las compras tienen entre uno y tres días de procesamiento. Después se debe tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos.

Cómo funciona Shein

Cuánto cuesta comprar en Shein desde la Argentina

Al importe por los productos que se compran a través de esta plataforma, se les deben sumar los costos de envío. Estos pueden variar según el monto de dinero que se paga por la adquisición de sus productos: