Shein es furor entre los argentinos. Muchos quieren saber toda la información necesaria para poder comprar productos, ya sea por los diseños, los precios o la comodidad que representa. Sin embargo, existen casos en los que las devoluciones están prohibidas, y este puede ser un aspecto importante a considerar.

Algunos productos de Shein no se pueden devolver Freepik

Qué productos no se pueden devolver en Shein

De acuerdo a la página oficial de Shein y sus políticas de devolución, los siguientes artículos no se pueden devolver ni cambiar:

Bodis, lencería, joyería, artículos de belleza, ropa interior, artículos para fiestas y eventos, artículos de bricolaje, artículos y accesorios para mascotas (excepto bufandas, bolsos y mantas de cola de sirena).

Cosméticos si se rompió el precinto.

Artículos marcados como no retornables.

Regalos gratuitos (esto depende del estado del artículo en el momento del pago).

Artículos personalizados.

Es importante considerar que todos los productos deberán devolverse en perfectas condiciones y sin uso.

¿Puedo hacer más de una compra en Shein por año?

La respuesta es que sí se puede hacer más de una compra por año en Shein, dado que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de hacer hasta cinco compras al año.

Cómo comprar en Shein (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Sin embargo, el organismo recaudador destaca algunas limitaciones:

No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie.

de la misma especie. El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío.

independientemente de cuál fuere el peso total del envío. La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.

por envío. No podrán tener fin comercial .

. Los productos de un valor mayor a los US$400, deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística.

Qué es Shein y de dónde es

Según su sitio oficial, Shein es “un minorista online global de moda y estilo de vida comprometido con hacer que la belleza de la moda sea accesible a todo el mundo”. Para sus productos, utiliza tecnología de fabricación bajo demanda para conectar a los proveedores con su cadena de suministro. Es así que puede reducir el desperdicio de inventario y permitir la entrega de una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. Actualmente, tiene llegada a clientes en más de 150 países.

La empresa se fundó en 2012, en Nanjing, China, y desde entonces presentan un crecimiento grande, con casi 10.000 empleados en menos de una década. Su principal objetivo es ofrecer moda accesible para todos. Es así que ofrece una gran gama de productos para gustos varios.

Shein principalmente vende ropa, aunque se pueden comprar otros productos shutterstock

Su modelo digital de negocios se basa en encontrar a sus clientes donde están más presentes: en dispositivos móviles, online y en las redes sociales. Es así que se convirtió en una de las aplicaciones de compras más populares.

Cabe aclarar que en los últimos años, más allá de su crecimiento, la compañía recibió denuncias por la calidad de sus productos y por las condiciones de trabajo de sus empleados, las cuales se cree que son precarizadas.