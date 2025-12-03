De cuánto será el salario mínimo vital y móvil tras el aumento del Gobierno

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó la Resolución 9/2025 en el Boletín Oficial este miércoles para establecer los nuevos pisos de ingresos del sector formal. La normativa fija un cronograma de actualizaciones para el salario mínimo vital y móvil que abarca diez tramos consecutivos ante la ausencia de consenso en el Consejo del Salario. Esta decisión administrativa determina los valores que regirán el mercado laboral desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026 y busca evitar el retraso del poder adquisitivo tras el cierre sin acuerdo de la última instancia de diálogo tripartito.

¿De cuánto será el salario mínimo vital?

El Gobierno diseñó un plan de ajustes graduales que comienza su vigencia inmediata. El primer tramo corresponde a noviembre de 2025 y ubica el sueldo básico en $328.400 para los trabajadores mensualizados de jornada completa. La normativa fija el valor para los trabajadores jornalizados en $1642 por hora.

La escala continúa su ascenso en el último mes del año. El piso de ingresos sube a $334.800 a partir de diciembre de 2025. El valor horario para ese mes será de $1674. El cronograma avanza hacia el año siguiente con nuevas actualizaciones mensuales. La cifra se eleva a $341.000 en enero de 2026 con una hora de trabajo valuada en $1705.

En febrero de 2026 presenta otro ajuste, con un monto total de $346.800 en febrero y la hora se paga a $1734. Marzo marca una nueva suba y sitúa el salario en $352.400 con un valor horario de $1762. La tendencia alcista se mantiene en abril de 2026. En ese momento el sueldo básico alcanza los $357.800 y la hora laboral los $1789.

La segunda mitad del esquema proyectado completa el sendero de incrementos. El ingreso mínimo será de $363.000 en mayo de 2026 acompañado por un valor de hora de $1815 y para junio la cifra mensual llegará a $367.800 y la horaria a $1839. Para julio el monto se establece en $372.400 y $1862 respectivamente. El tramo final de esta resolución aplica desde el 1° de agosto de 2026 y lleva el salario a $376.600 con un valor por hora de $1883.

El origen de la medida unilateral

La intervención directa del Estado ocurrió tras el fracaso de las negociaciones. La Secretaría de Trabajo convocó al Consejo del Salario el pasado 26 de noviembre, en un encuentro que se realizó mediante videoconferencia, las partes integrantes expusieron sus respectivas propuestas sobre los montos y plazos de actualización, pero las deliberaciones no lograron un punto de encuentro.

Ninguna de las alternativas presentadas reunió el apoyo necesario para conformar una decisión conjunta. La autoridad de aplicación optó por emitir una resolución propia ante este escenario de bloqueo, para garantizar la actualización de los valores mínimos del mercado de trabajo.

Las modificaciones en la prestación por desempleo

La Resolución 9/2025 introduce cambios en el mecanismo de prestación por desempleo. La normativa establece que el beneficio equivaldrá al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que el trabajador percibió durante los seis meses anteriores al cese de la relación laboral. El sistema impone límites mínimos y máximos atados al piso salarial vigente. El monto de la prestación no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vital y móvil bajo ningún concepto. Tampoco podrá superar el 100% de dicho valor.

El alcance de la resolución oficial

La Secretaría de Trabajo registrará y publicará la resolución en el Boletín Oficial para su entrada en vigencia. Cada tramo se aplicará automáticamente en las fechas establecidas y los empleadores comprendidos en los regímenes mencionados deberán ajustar los salarios a medida que entren en vigor los nuevos valores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.