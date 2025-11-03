Cuándo inaugura el primer Decathlon Argentina en noviembre

Decathlon, la cadena de artículos deportivos de origen francés, inaugurará su primera tienda de Argentina en el municipio bonaerense de Vicente López. La compañía anunció un evento de apertura con actividades especiales y obsequios para los primeros clientes que concurran al establecimiento. Este local es el primero de una red de sucursales que la firma planea desarrollar en el país.

Cuándo abre el primer Decathlon Argentina

El primer local de Decathlon Argentina abrirá sus puertas el próximo sábado 8 de noviembre. La inauguración de la tienda, ubicada en el complejo Al Río de Vicente López, contempla una celebración especial para los visitantes. Durante la jornada, la marca organizó espectáculos de música en vivo. Además, realizará sorteos y juegos interactivos para todas las edades como parte del festejo por su llegada al país.

Cómo serán los beneficios para los primeros clientes

Decathlon ofrecerá ventajas exclusivas para quienes asistan a la apertura. Las primeras 300 personas que lleguen al local recibirán un voucher o gift card. Los montos de estos obsequios varían entre los $40.000 y los $400.000. Los beneficiarios deberán utilizar el crédito de la gift card durante esa misma jornada inicial. La firma también anunció que las primeras quinientas compras que se realicen en la tienda se llevarán un souvenir exclusivo de la marca.

El establecimiento de Vicente López cuenta con un espacio de 3000 metros cuadrados. Su desarrollo se realizó en colaboración con la cadena francesa Carrefour, que posee un hipermercado contiguo. El local de Decathlon ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del supermercado. Este proyecto marca la vuelta de la compañía a la Argentina, tras una breve experiencia comercial hace dos décadas en el centro comercial Soleil del partido de San Isidro.

Qué productos se podrán comprar

La oferta comercial de la nueva tienda incluirá el mismo catálogo de productos que se comercializa en Europa y en el resto de los mercados donde opera la firma. Los clientes encontrarán tanto marcas reconocidas mundialmente como las etiquetas propias de Decathlon.

Entre las marcas exclusivas de la cadena se destacan Quechua, especializada en artículos de montaña y trekking; Tribord, para deportes acuáticos; Domyos, para fitness y gimnasio; Rockrider, para ciclismo de montaña; Kuikma, para pádel, y Kipsta, para deportes de equipo como el fútbol.

El plan de inversión y expansión en el país

El regreso de Decathlon es impulsado por el Grupo One. Este grupo inversor proyecta un desembolso superior a los 100 millones de dólares para la operación local. El plan de negocios contempla la creación de 750 empleos directos. Para la tienda de Vicente López, la empresa inició un proceso de contratación en agosto para cubrir alrededor de noventa posiciones laborales.

La apertura en el complejo Al Río es el primer paso de un plan quinquenal que busca consolidar una red nacional de locales. La compañía ya anticipó sus próximos movimientos. A mediados de 2026, espera la apertura de un segundo espacio en el Abasto Shopping. Para el segundo semestre de ese mismo año, se prevé la inauguración de una tercera tienda en el Alto Palermo Shopping.

