Dónde queda el primer Decathlon Argentina

El esperado regreso de Decathlon a la Argentina ya es una realidad. La marca francesa de artículos deportivos inaugurará su primera tienda este sábado 8 de noviembre en la Provincia de Buenos Aires. Este movimiento marca el inicio de un ambicioso plan de expansión con una inversión de US$100 millones.

Dónde queda el primer local de Decathlon en Argentina

El primer local de Decathlon en la Argentina se encuentra en el complejo Al Río, en Vicente López. La tienda ocupa parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado Carrefour.

La apertura de Decathlon en la Argentina

Esta apertura representa el retorno de Decathlon al mercado local, luego de una breve incursión hace 20 años. Su retorno se concreta de la mano del grupo inversor Grupo One, liderado por el empresario Manuel Antelo, junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia. Mulliez es heredera del imperio Mulliez, familia dueña de Decathlon, Leroy Merlin y los supermercados Auchan.

Decathlon vuelve a la Argentina de la mano de Grupo One

De cara a la apertura, la compañía inició en agosto los procesos de contratación. Abrió convocatorias para incorporar trabajadores tanto para el local como para sus operaciones logísticas. En total, se habla de alrededor de 90 posiciones.

Qué productos ofrecerá el nuevo local de Decathlon

La marca de origen francés ofrece los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo. Incluye marcas propias como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La propuesta abarca desde opciones para quienes se inician en el deporte hasta productos especializados para deportistas de alto rendimiento.

El primer local de Decathlon en la Argentina ofrecerá los mismos productos que se consiguen en los locales de Europa Tomás Cuesta

Plan de expansión y nuevas aperturas

Tras la apertura en Vicente López, Decathlon delineó su calendario de aperturas para los próximos años. Para mediados de 2026, la empresa planea abrir un segundo local en el Alto Palermo Shopping. Esta inversión se estima en US$5 millones, ocupará una superficie de 2700 metros cuadrados, lo que generará más de 60 empleos directos. También proyectan su llegada al Alto Palermo Shopping para el segundo semestre del mismo año, con un local de 1400 metros cuadrados, con una inversión de US$ 4 millones y ocupará una superficie de 1400 metros cuadrados y la creación de 50 puestos de trabajo.

Desde la compañía ofrecerán una amplia lista de productos deportivos Shutterstock - Shutterstock

Estas inauguraciones se enmarcan dentro de un plan quinquenal que contempla una inversión superior a US$100 millones y la generación de 750 empleos directos. La expansión también considera el arribo a Córdoba, Rosario y Mar del Plata, con el objetivo de consolidar una red nacional de tiendas a lo largo del territorio Argentino

Historia global de Decathlon

La primera tienda de Decathlon se inauguró en 1976 en Lille, Francia. Actualmente, la marca tiene presencia en 78 países, con más de 1700 locales. A la Argentina había llegado en el año 2000, con la apertura de una sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro, pero debido a la crisis de 2002 interrumpió sus planes locales y a fines de ese año anunció el cierre de su filial argentina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.