Cuándo se cobran las Becas Progresar de octubre 2025

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar la fecha exacta de acreditación de esta ayuda estudiantil, debido a que la Anses (Administración nacional de la Seguridad Social) publicó el calendario del mes para esta prestación.

De acuerdo al cronograma que publicó el organismo previsional en su sitio oficial, los beneficiarios empiezan a cobrar esta prestación a partir del lunes 13 de octubre.

Como sucede con todas las prestaciones del organismo previsional, las Becas Progresar se agrupan según el DNI de los titulares, de acuerdo al siguiente esquema:

Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 14 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

El total de las Becas Progresar en octubre 2025 equivale a $35.000 en la cuenta, y lo perciben los alumnos de la línea Progresar Enfermería. En las demás líneas se deposita solo el 80% del monto, es decir, $28.000, hasta que a final de año se presenta la documentación que certifica la cursada y se habilita el cobro de los porcentajes retenidos en el ciclo lectivo.

Cuál es la única línea de Becas Progresar con inscripción abierta

El mes pasado culminaron las inscripciones para las líneas Progresar Obligatorio, que está dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la escuela secundaria, para la línea Superior, destinada a estudiantes ingresantes de hasta 25 años y hasta 30 años para quienes cursen carreras avanzadas de nivel terciario o universitario, y para Progresar Enfermería.

La convocatoria a la línea Progresar Trabajo es la única que se encuentra habilitada desde abril, y su período de inscripción se extiende hasta el 30 de noviembre.

Cómo anotarse a las Becas Progresar 2025

En caso de estar vigente un período de inscripción para esta herramienta de ayuda estatal, se deberá seguir el procedimiento que figura a continuación para anotarse como solicitantes del beneficio.

Cómo cambiar la contraseña para ingresar en Becas Progresar

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar. Quienes ingresan por primera vez, deberán crear un usuario nuevo.

Una vez allí, se debe seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.

Finalmente, es necesario completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Después de completar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación.

Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.