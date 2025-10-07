Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en octubre de 2025

Los miembros de las Fuerzas Armadas reciben en octubre un incremento salarial, producto de las actualizaciones mensuales contempladas en la última resolución conjunta del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía.

A través de la resolución conjunta 63/2025 se resolvió fijar “el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”, señala el escrito oficial de la medida.

La normativa señala que “en virtud de la evaluación escalonaria, correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional, para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025”.

Estas subas de octubre abarcan al personal del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2025

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas a partir de octubre recibe los siguientes montos, según la jerarquía, que se liquidan al mes siguiente:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.779.344

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.478.563

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.258.217

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.977.999

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.719.774

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.354.896

Capitán, Teniente de Navío: $1.122.122

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $998.061

Teniente, Teniente de Corbeta: $899.785

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $814.911

Suboficial Mayor: $1.389.670

Suboficial Principal: $1.231.975

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.092.163

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $960.679

Sargento, Cabo Principal: $862.472

Cabo Primero: $774.018

Cabo, Cabo Segundo: $716.398

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $652.542

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $603.867

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en octubre de 2025

La normativa también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en octubre tienen las siguientes cifras:

Comisario Inspector: $856.766

Comisario: $822.362

Sub Comisario: $764.911

Oficial Principal: $667.105

Oficial Inspector: $606.878

Oficial Subinspector: $507.566

Oficial Ayudante: $420.431

Oficial Subayudante: $369.765

Subescribiente: $603.757

Sargento Primero: $456.116

Sargento: $437.081

Cabo: $350.478

Agente de Primera: $338.765

Agente de Segunda: $333.281