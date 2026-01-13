En enero 2026, los camioneros que realizan tareas en el territorio nacional reciben un aumento. Este se fijó en el último acuerdo paritario que se alcanzó en septiembre y que incluye porcentajes de aumento hasta el mes de febrero de 2026. Por lo tanto, en el primer mes del año rigen nuevos valores para cada categoría de trabajador.

En enero se aplica un nuevo ajuste a los salarios de los choferes de camiones Mikbiz - Shutterstock

De acuerdo al documento que difundió en su momento el Ministerio de Capital Humano y que fue negociado junto a representantes gremiales y empresariales del sector, los camioneros tendrán un incremento salarial del 1% en enero, al igual que el mes anterior. Este mismo ajuste también se aplica en febrero.

En tanto, se distribuye una suma no remunerativa de $35.000 que se abonará por única vez el mes de enero. También se incorporará a los salarios básicos un valor de $31.500 a partir del primer mes del año.

Cuánto cobra un camionero en enero 2026 tras el aumento confirmado

La escala salarial de los camioneros en enero Shutterstock - Shutterstock

A continuación figuran los montos que verán acreditados los camioneros a partir del mes de enero de 2026:

Categoría Sueldo Básico Mensual Personal Operativo - Conductores Chofer de Primera Categoría $890.567,29 Chofer de Segunda Categoría $874.697,03 Chofer de Tercera Categoría $858.810,72 Chofer de grúa hasta 10 toneladas y autoelevadores $906.444,21 Chofer de grúa más de 10 y hasta 20 toneladas $997.088,63 Chofer de grúa más de 20 y hasta 35 toneladas $1.036.972,18 Chofer de grúa más de 35 y hasta 45 toneladas $1.078.451,07 Chofer de grúa más de 45 y hasta 55 toneladas $1.121.589,11 Chofer de grúa más de 55 y hasta 70 toneladas $1.177.668,57 Chofer de grúa más de 70 y hasta 90 toneladas $1.236.552,00 Chofer de grúa más de 90 y hasta 110 toneladas $1.298.379,60 Chofer de grúa más de 110 y hasta 140 toneladas $1.363.298,58 Chofer de grúa más de 140 y hasta 170 toneladas $1.431.463,51 Chofer de grúa más de 170 y hasta 300 toneladas $1.503.036,69 Chofer de grúa más de 300 toneladas $1.623.279,63 Otros Personal Operativo Encargado $837.007,57 Recibidor y/o Clasificador de guías $829.023,78 Embaladores, Peones especializados de mudanza y/o reparto $821.203,25 Recolectores de residuos y limpieza $821.203,25 Peones $813.365,81 Peones generales de Barrido y Limpieza $813.365,81 Ayudantes mayores de 18 años $797.777,80 Transporte de Clearing, Carga Postal y Correo Privado Operador de Servicios $947.598,85 Distribuidor domiciliario $862.498,21 Auxiliar Operativo de 1ª $887.860,56 Auxiliar Operativo de 2ª $845.016,68 Transporte de Caudales Chofer de camión blindado $957.472,83 Chofer con firma $1.028.303,69 Custodio de unidad blindada $830.120,46 Auxiliar Operativo de 1ª $1.223.792,03 Auxiliar Operativo de 2ª $852.481,91 Personal de Taller y/o Mantenimiento Oficial de Primera $991.851,33 Oficial completo de taller $940.462,85 Oficial $894.137,44 Medio Oficial $844.656,33 Oficial Gomero $894.137,44 Medio Oficial gomero $844.656,33 Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller $844.656,33 Personal Administrativo Administrativo de Primera Categoría $886.232,41 Administrativo de Segunda Categoría $852.481,91 Administrativo de Tercera Categoría $821.203,25 Administrativo de Cuarta Categoría $805.579,23 Maestranza y/o serenos $805.579,23

Los montos establecidos son los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.

Cómo son los aumentos para los camioneros del último acuerdo paritario

Estos son los aumentos mensuales que se fijaron hasta febrero 2026 Shutterstock - Shutterstock

El convenio contempla un incremento salarial que quedó diagramado de la siguiente manera:

Septiembre: 1,2%

Octubre: 1,1%

Noviembre: 1%

Diciembre: 1%

Enero 2026: 1%

Febrero 2026: 1%