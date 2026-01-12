Cuánto cobran los policías en enero 2026

Los integrantes de la Policía Federal Argentina reciben en el mes de enero un salario idéntico al mes anterior, contemplados en la más reciente resolución del Ministerio de Seguridad.

En enero, los policías cobran el mismo monto que en el mes previo

Por eso, en enero, y hasta que no se den a conocer nuevos valores con reajuste, se mantienen como monto de referencia los salarios del mes anterior.

Anteriormente, la resolución 944/2025, que se publicó en el Boletín Oficial, había establecido la nueva escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores actualizados que iban de junio a noviembre del 2025, por lo que en el mes en curso no hay incrementos previstos.

Cuánto gana un policía a partir de enero de 2026

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en enero los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento 1ro.: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo 1ro.: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadete 3er Curso: $658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: $630.979,75

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27

Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $998.537,87

Auxiliar de 3ra: $945.288,33

Auxiliar de 4ta: $883.851,45

Auxiliar de 5ta: $808.457,01

Auxiliar de 6ta: $768.056,42

Auxiliar de 7ma: $735.016,27

Los valores de enero para los distintos cargos de la Policía Federal Argentina archivo

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en enero

Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización: