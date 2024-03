Cuánto cobra un empleado de turismo en abril de 2024

Escuchar

Los empleados de turismo recibirán un incremento del 17,6 por ciento, según lo celebrado en el último acuerdo paritario, y que corresponde al mes de marzo, que se liquida en abril de 2024.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) alcanzó un acuerdo con la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) para actualizar los salarios de los trabajadores del sector de turismo que a su vez coincide con el porcentaje otorgado a los empleados de comercio, pero impacta un mes después.

El sector turístico recibe un incremento en abril

La negociación salarial indica que “se establece un aumento salarial del 17,6% no remunerativo para el mes de marzo 2024. Sobre dicho aumento se abonarán los adicionales de antigüedad, presentismo y será tomado en cuenta para el SAC”, indica el acta acuerdo, firmada el pasado 22 de marzo.

El texto además detalla el carácter específico del aumento y la manera en que debe figurar en el recibo de sueldo. “El mencionado incremento del 17,6% se abonará en forma de asignación no remunerativa (art. 6, ley 24.241) y no acumulativa, en su valor nominal, a partir del mes de marzo de 2024. El incremento aquí pactado, mientras mantengan la condición de No Remunerativos indicados en los párrafos anteriores, se abonarán bajo la denominación”Incremento No Remunerativo – Acuerdo marzo 2024″, sostiene el comunicado.

Por su parte, el acuerdo anticipa el momento en que el porcentaje pasará a formar parte del salario básico del trabajador: “El incremento aquí pactado en su condición de No Remunerativo mantendrán dicha naturaleza durante los meses de, marzo y abril 2024, y quedará en consecuencia incorporados a las escalas de los salarios básicos convencionales correspondientes para cada categoría vigentes en el mes de mayo de 2024″.

Cuánto cobran los empleados de turismo en abril de 2024

Administrativos

Supervisor: $652.798,80

Administrativo 1: $645.668,53

Administrativo 2: $640.804,77

Recepcionista: $633.025,98

Cadete: $631.081,29

Maestranza: $627.513,21

Vendedores

Supervisor: $652.798,80

$652.798,80 Vendedor 1: $645.668,53

Vendedor 2: $642.426,40

Promotor: $632.700,51

Operativo

Supervisor: $652.798,80

Auxiliar 1: $642.426,40

Auxiliar 2: $636.591,35

Conductor-guía: $645.668,53

Encargado de vehículo: $635.942,95

Informática

Analista desarrollador principiante: $650.376,82

Analista desarrollador junior: $665.032,89

$665.032,89 Analista desarrollador semi senior: $694.345,11

Analista desarrollador senior: $723.657,31

Analista soporte técnico e Infraestructura principiante: $650.376,82

Analista soporte técnico e Infraestructura junior: $665.032,89

Analista soporte técnico e Infraestructura semi senior: $694.345,11

Analista soporte técnico e Infraestructura senior: $723.657,31

Analista de productos tecnológicos principiante: $650.376,82

Analista de productos tecnológicos junior: $665.032,89

Analista de productos tecnológicos semi senior: $694.345,11

Analista de productos tecnológicos senior: $723.657,31

Personal de Marketing on line principiante: $650.376,82

Personal de Marketing on line junior: $665.032,89

Personal de Marketing on line semi senior: $694.345,11

Personal de Marketing on line senior: $723.657,31

Supervisor: $767.625,40

Centro de contactos

Operador: $645.668,53

Supervisor: $652.798,80

Según trascendió, las negociaciones se reanudarán en el mes de abril para establecer los aumentos de los meses siguientes, considerando el ritmo inflacionario, con la finalidad de que los trabajadores del sector no pierdan poder adquisitivo.

La rama de turismo recibe su incremento, un mes después que comercio

“Las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de abril de 2024, a iniciativa de cualquier de ellas, a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, incorporaciones, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado dichas escalas”, aclara el escrito.

