Cuánto ganan de sueldo los miembros de las Fuerzas Armadas en abril de 2026
El personal militar percibe montos similares a los del mes anterior; cuánto corresponde según el cargo
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Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben en abril un salario similar al del mes previo, hasta que se emita una nueva resolución que actualice los haberes del sector.
En el cuarto mes del año, a falta de un reajuste salarial, se mantiene la grilla con los valores de diciembre, establecidos por la normativa, que lleva la firma de los ministros de Economía, Luis Caputo, y Defensa, Carlos Presti.
Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en abril de 2026
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el cuarto mes del año:
|Cargo jerárquico
|Salario mensual
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$2.866.115
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$2.555.944
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.328.718
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.039.752
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$1.773.466
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.397.196
Capitán, Teniente de Navío
$1.157.154
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.029.221
Teniente, Teniente de Corbeta
$927.877
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$840.353
Suboficial Mayor
$1.433.055
Suboficial Principal
$1.270.438
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.126.261
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$990.671
Sargento, Cabo Principal
$889.398
Cabo Primero
$798.183
Cabo, Cabo Segundo
$738.764
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$672.914
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$622.720
Habitualmente, las resoluciones emitidas por el Ministerio de Defensa expone los montos exactos para cada cargo y, generalmente, se detalla que las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.
En caso de que se produzca un nuevo reajuste, esa actualización de haberes abarcará al personal militar de las Fuerzas Armadas y a quienes se desempeñan en la Policía de Establecimientos Navales, según el grado jerárquico que ocupen.
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en abril de 2026
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en abril tienen las siguientes cifras:
|Cargo jerárquico
|Cifra del mes
Comisario Inspector
$883.514
Comisario
$848.036
Sub Comisario
$788.793
Oficial Principal
$687.932
Oficial Inspector
$625.825
Oficial Subinspector
$523.412
Oficial Ayudante
$433.557
Oficial Subayudante
$381.309
Subescribiente
$622.606
Sargento Primero
$470.357
Sargento
$450.727
Cabo
$361.420
Agente de Primera
$349.341
Agente de Segunda
$343.686
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