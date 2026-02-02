Cuánto gana el personal de la Policía Federal Argentina en febrero 2026
Los salarios se mantienen similares a noviembre, cuando impactó el último tramo de aumentos; cuánto gana cada categoría
- 2 minutos de lectura'
Quienes se desempeñan en la Policía Federal Argentina reciben en el mes de febrero un salario idéntico al mes anterior, a la espera de una nueva escala salarial que actualice los valores de las distintas categorías de trabajador.
Hasta que no se emita una nueva resolución del Ministerio de Seguridad, para los policías se mantienen como monto de referencia los salarios del mes anterior.
De esta manera, continúa vigente la resolución 944/2025, que es la más reciente y que supo establecer la última escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores hasta noviembre del año pasado.
Cuánto gana un policía en febrero de 2026
El personal de la Policía Federal Argentina recibe en febrero los siguientes montos, según el cargo que ocupen:
- Comisario General: $2.897.608,10
- Comisario Mayor: $2.634.189,18
- Comisario Inspector: $2.322.561,26
- Comisario: $1.852.147,94
- Subcomisario: $1.516.748,55
- Principal: $1.271.055,55
- Inspector: $1.157.355,97
- Subinspector: $1.052.141,79
- Ayudante: $956.492,54
- Suboficial Mayor: $1.711.185,04
- Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76
- Suboficial Escribiente: $1.414.202,51
- Sargento 1ro.: $1.285.638,65
- Sargento: $1.168.762,41
- Cabo 1ro.: $1.062.511,28
- Cabo: $965.919,34
- Agente: $878.108,49
- Aspirante: $671.416,69
- Cadete 3er Curso: $658.913,04
- Cadete 2do y 1er Curso: $630.979,75
- Capellán General: $1.559.311,83
- Capellán Principal: $1.187.155,72
- Capellán: $1.059.756,66
- Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07
- Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91
- Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10
- Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06
- Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08
- Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20
- Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27
- Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57
- Auxiliar de 2da: $998.537,87
- Auxiliar de 3ra: $945.288,33
- Auxiliar de 4ta: $883.851,45
- Auxiliar de 5ta: $808.457,01
- Auxiliar de 6ta: $768.056,42
- Auxiliar de 7ma: $735.016,27
Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en febrero
Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización:
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio continuo: $15.856,21
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio discontinuo: $21.169,98
- Servicio de Policía Adicional, modalidad servicio en ámbito ferroviario: $22.167,19
- Adicional por Servicios, bajo la modalidad servicio explosivista: $22.280,26
- 1
El Gobierno mira la baja del riesgo país y el caso de Ecuador
- 2
La Argentina le compró DEG a Estados Unidos por US$808 millones para pagarle intereses al FMI
- 3
Premio: los emprendedores que llegaron hasta Alemania por un deslumbrante invento
- 4
La reconversión productiva de la Argentina, una tarea necesaria pero difícil