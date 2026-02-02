Cuánto gana el personal de la Policía Federal Argentina en febrero 2026

Quienes se desempeñan en la Policía Federal Argentina reciben en el mes de febrero un salario idéntico al mes anterior, a la espera de una nueva escala salarial que actualice los valores de las distintas categorías de trabajador.

Las cifras de febrero para el personal policial Mariano Blanc

Hasta que no se emita una nueva resolución del Ministerio de Seguridad, para los policías se mantienen como monto de referencia los salarios del mes anterior.

De esta manera, continúa vigente la resolución 944/2025, que es la más reciente y que supo establecer la última escala salarial para la Policía Federal Argentina, con valores hasta noviembre del año pasado.

Cuánto gana un policía en febrero de 2026

El personal de la Policía Federal Argentina recibe en febrero los siguientes montos, según el cargo que ocupen:

Comisario General: $2.897.608,10

Comisario Mayor: $2.634.189,18

Comisario Inspector: $2.322.561,26

Comisario: $1.852.147,94

Subcomisario: $1.516.748,55

Principal: $1.271.055,55

Inspector: $1.157.355,97

Subinspector: $1.052.141,79

Ayudante: $956.492,54

Suboficial Mayor: $1.711.185,04

Suboficial Auxiliar: $1.555.622,76

Suboficial Escribiente: $1.414.202,51

Sargento 1ro.: $1.285.638,65

Sargento: $1.168.762,41

Cabo 1ro.: $1.062.511,28

Cabo: $965.919,34

Agente: $878.108,49

Aspirante: $671.416,69

Cadete 3er Curso: $658.913,04

Cadete 2do y 1er Curso: $630.979,75

Capellán General: $1.559.311,83

Capellán Principal: $1.187.155,72

Capellán: $1.059.756,66

Auxiliar Superior de 1ra: $1.349.385,07

Auxiliar Superior de 2da: $1.171.080,91

Auxiliar Superior de 3ra: $1.056.458,10

Auxiliar Superior de 4ta: $963.653,06

Auxiliar Superior de 5ta: $929.168,08

Auxiliar Superior de 6ta: $858.117,20

Auxiliar Superior de 7ma: $802.423,27

Auxiliar de 1ra: $1.066.435,57

Auxiliar de 2da: $998.537,87

Auxiliar de 3ra: $945.288,33

Auxiliar de 4ta: $883.851,45

Auxiliar de 5ta: $808.457,01

Auxiliar de 6ta: $768.056,42

Auxiliar de 7ma: $735.016,27

Los valores vigentes para las distintas jerarquías de la policía Policía de la Ciudad

Cuánto pagan las empresas que contraten personal policial en febrero

Los siguientes son los valores que deben abonar las empresas que requieran el servicio de policía adicional, de la Policía Federal Argentina, hasta que se concrete una nueva actualización: