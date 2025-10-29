Cuánto sale el boleto de colectivo y subte a partir del 1° de noviembre
Las tarifas se actualizan con el último IPC más un adicional del 2%; cómo queda el valor de cada tramo, según el tipo de transporte
- 3 minutos de lectura'
Los servicios de transporte público cambian los valores a inicios de cada mes debido a la actualización que se realiza en el boleto de subtes y colectivos y que tiene como referencia el más reciente índice de inflación, a lo que se añade un 2%, ya establecido para el cálculo de estas tarifas.
Según el esquema de reajustes que se aplicó a lo largo del año, en noviembre, a la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que fue de 2,1%, se le agrega un adicional del 2%, lo que arroja un alza del 4,1%.
Los valores para el penúltimo mes del año fueron calculados por LA NACION, a la espera de la publicación oficial que, al inicio de un nuevo mes, realiza la Secretaría de Transporte.
Cuánto sale el boleto de colectivo y subte a partir del 1° de noviembre
Boleto de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires
- 0 a 3 km: $546,54
- 3 a 6 km: $633,81
- 6 a 12 km: $682,65
- 12 a 27 km: $731,51
Boleto de colectivos de la Provincia de Buenos Aires
0 a 3 km:
- Con SUBE registrada: $572,99
- Con Tarifa Social: $257,65
- Con SUBE sin registrar: $910,52
3 a 6 km:
- Con SUBE registrada: $637,51
- Con Tarifa Social: $287,16
- Con SUBE sin registrar: $1.016,47
6 a 12 km:
- Con SUBE registrada: $687,08
- Con Tarifa Social: $309,19
- Con SUBE sin registrar: $1.093,41
12 a 27 km:
- Con SUBE registrada: $736,35
- Con Tarifa Social: $331,59
- Con SUBE sin registrar: $1.171,05
Más de 27 km:
- Con SUBE registrada: $785,55
- Con Tarifa Social: $353,10
- Con SUBE sin registrar: $1.247,74
Boleto de colectivos nacionales
0-3 km
- SUBE registrada: $469,50
- SUBE sin registrar: $746,51
3-6 km
- SUBE registrada: $ 523,03
- SUBE sin registrar: $831,61
6-12 km
- SUBE registrada: $563,32
- SUBE sin registrar: $895,68
12-27 km
- SUBE registrada: $603,64
- SUBE sin registrar: $959,79
Más de 27 km
- SUBE registrada: $643,70
- SUBE sin registrar: $1023,49
Boleto del subte
Con SUBE registrada:
- 1 a 20 viajes: $1157,59
- 21 a 30 viajes: $926,07
- 31 a 40 viajes: $810,31
- 41 viajes en adelante: $694,56
Con SUBE no registrada:
- 1 a 20 viajes: $1840,57
- 21 a 30 viajes: $1472,45
- 31 a 40 viajes: $1288,40
- 41 viajes en adelante: $1104,34
Cabe aclarar que se mantendrá el beneficio para pasajeros frecuentes (con descuentos del 20%, 30% y 40% una vez superados los 20, 30 y 40 viajes respectivamente) y los descuentos de la Red SUBE. También continuarán los beneficios como pases y tarifas especiales, que ahora están integrados en la tarjeta SUBE (Pase Jubilados y Pensionados, Pase para Personas con Discapacidad, Pase para Personas Trasplantadas, Boleto Estudiantil, Tarifa Social, Tarifa Estudiantil y Tarifa Maestro).
- 1
Ualá despidió a 110 personas en la Argentina
- 2
Una foto para un cuadro: cómo está el trigo y qué puede pasar con el maíz y la soja
- 3
Horas cruciales: Molinos Agro y Dreyfus dicen que ya tienen un fuerte apoyo para quedarse con Vicentin
- 4
Cervecería y Maltería Quilmes tendrá nuevo presidente en la Argentina