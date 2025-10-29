Los servicios de transporte público cambian los valores a inicios de cada mes debido a la actualización que se realiza en el boleto de subtes y colectivos y que tiene como referencia el más reciente índice de inflación, a lo que se añade un 2%, ya establecido para el cálculo de estas tarifas.

El valor del boleto en noviembre ricardo-pristupluk-11511

Según el esquema de reajustes que se aplicó a lo largo del año, en noviembre, a la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que fue de 2,1%, se le agrega un adicional del 2%, lo que arroja un alza del 4,1%.

Los valores para el penúltimo mes del año fueron calculados por LA NACION, a la espera de la publicación oficial que, al inicio de un nuevo mes, realiza la Secretaría de Transporte.

Cuánto sale el boleto de colectivo y subte a partir del 1° de noviembre

Boleto de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

0 a 3 km: $546,54

3 a 6 km: $633,81

6 a 12 km: $682,65

12 a 27 km: $731,51

Boleto de colectivos de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km:

Con SUBE registrada: $572,99

Con Tarifa Social: $257,65

Con SUBE sin registrar: $910,52

3 a 6 km:

Con SUBE registrada: $637,51

Con Tarifa Social: $287,16

Con SUBE sin registrar: $1.016,47

6 a 12 km:

Con SUBE registrada: $687,08

Con Tarifa Social: $309,19

Con SUBE sin registrar: $1.093,41

12 a 27 km:

Con SUBE registrada: $736,35

Con Tarifa Social: $331,59

Con SUBE sin registrar: $1.171,05

Más de 27 km:

Con SUBE registrada: $785,55

Con Tarifa Social: $353,10

Con SUBE sin registrar: $1.247,74

Boleto de colectivos nacionales

0-3 km

SUBE registrada: $469,50

SUBE sin registrar: $746,51

3-6 km

SUBE registrada: $ 523,03

SUBE sin registrar: $831,61

6-12 km

SUBE registrada: $563,32

SUBE sin registrar: $895,68

12-27 km

SUBE registrada: $603,64

SUBE sin registrar: $959,79

Más de 27 km

SUBE registrada: $643,70

SUBE sin registrar: $1023,49

Los montos del boleto de subte en noviembre FABIAN MARELLI

Boleto del subte

Con SUBE registrada:

1 a 20 viajes: $1157,59

21 a 30 viajes: $926,07

31 a 40 viajes: $810,31

41 viajes en adelante: $694,56

Con SUBE no registrada:

1 a 20 viajes: $1840,57

21 a 30 viajes: $1472,45

31 a 40 viajes: $1288,40

41 viajes en adelante: $1104,34

Cabe aclarar que se mantendrá el beneficio para pasajeros frecuentes (con descuentos del 20%, 30% y 40% una vez superados los 20, 30 y 40 viajes respectivamente) y los descuentos de la Red SUBE. También continuarán los beneficios como pases y tarifas especiales, que ahora están integrados en la tarjeta SUBE (Pase Jubilados y Pensionados, Pase para Personas con Discapacidad, Pase para Personas Trasplantadas, Boleto Estudiantil, Tarifa Social, Tarifa Estudiantil y Tarifa Maestro).