Cuánto sale el boleto de colectivo y subte a partir del 1° de noviembre

Las tarifas se actualizan con el último IPC más un adicional del 2%; cómo queda el valor de cada tramo, según el tipo de transporte

El valor del boleto de los transportes públicos en noviembre de 2025
Los servicios de transporte público cambian los valores a inicios de cada mes debido a la actualización que se realiza en el boleto de subtes y colectivos y que tiene como referencia el más reciente índice de inflación, a lo que se añade un 2%, ya establecido para el cálculo de estas tarifas.

El valor del boleto en noviembre
Según el esquema de reajustes que se aplicó a lo largo del año, en noviembre, a la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que fue de 2,1%, se le agrega un adicional del 2%, lo que arroja un alza del 4,1%.

Los valores para el penúltimo mes del año fueron calculados por LA NACION, a la espera de la publicación oficial que, al inicio de un nuevo mes, realiza la Secretaría de Transporte.

Cuánto sale el boleto de colectivo y subte a partir del 1° de noviembre

Boleto de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

  • 0 a 3 km: $546,54
  • 3 a 6 km: $633,81
  • 6 a 12 km: $682,65
  • 12 a 27 km: $731,51

Boleto de colectivos de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km:

  • Con SUBE registrada: $572,99
  • Con Tarifa Social: $257,65
  • Con SUBE sin registrar: $910,52

3 a 6 km:

  • Con SUBE registrada: $637,51
  • Con Tarifa Social: $287,16
  • Con SUBE sin registrar: $1.016,47

6 a 12 km:

  • Con SUBE registrada: $687,08
  • Con Tarifa Social: $309,19
  • Con SUBE sin registrar: $1.093,41

12 a 27 km:

  • Con SUBE registrada: $736,35
  • Con Tarifa Social: $331,59
  • Con SUBE sin registrar: $1.171,05

Más de 27 km:

  • Con SUBE registrada: $785,55
  • Con Tarifa Social: $353,10
  • Con SUBE sin registrar: $1.247,74

Boleto de colectivos nacionales

0-3 km

  • SUBE registrada: $469,50
  • SUBE sin registrar: $746,51

3-6 km

  • SUBE registrada: $ 523,03
  • SUBE sin registrar: $831,61

6-12 km

  • SUBE registrada: $563,32
  • SUBE sin registrar: $895,68

12-27 km

  • SUBE registrada: $603,64
  • SUBE sin registrar: $959,79

Más de 27 km

  • SUBE registrada: $643,70
  • SUBE sin registrar: $1023,49
Los montos del boleto de subte en noviembre
Boleto del subte

Con SUBE registrada:

  • 1 a 20 viajes: $1157,59
  • 21 a 30 viajes: $926,07
  • 31 a 40 viajes: $810,31
  • 41 viajes en adelante: $694,56

Con SUBE no registrada:

  • 1 a 20 viajes: $1840,57
  • 21 a 30 viajes: $1472,45
  • 31 a 40 viajes: $1288,40
  • 41 viajes en adelante: $1104,34

Cabe aclarar que se mantendrá el beneficio para pasajeros frecuentes (con descuentos del 20%, 30% y 40% una vez superados los 20, 30 y 40 viajes respectivamente) y los descuentos de la Red SUBE. También continuarán los beneficios como pases y tarifas especiales, que ahora están integrados en la tarjeta SUBE (Pase Jubilados y Pensionados, Pase para Personas con Discapacidad, Pase para Personas Trasplantadas, Boleto Estudiantil, Tarifa Social, Tarifa Estudiantil y Tarifa Maestro).

