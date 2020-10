Darío Lopérfido, en "Comunidad de Negocios"

El ex director del Teatro Colón y vicepresidente del partido Mejorar, Darío Lopérfido, habló de la denuncia penal que presentaron contra el actor Dady Brieva por sus dichos incitando a la violencia y dijo que, aunque no lo supiera, lo que dijo que le gustaría que pase"es una modalidad usual del terrorismo", en referencia a los atentados en que camiones atacaron distintos puntos de ciudades atropellando a peatones en la vía pública.

"Nos parecía que había que sentar una posición muy fuerte en torno a esto porque lo que yo veo, desgraciadamente, es que el kirchnerismo ha tenido como práctica histórica la generación de fanáticos. Es un tema que yo sigo porque me preocupa mucho el fanatismo aplicado a la política porque ha producido grandes desastres en la historia de la humanidad. Y Brieva es un fanático, es una persona que se expresa como un fanático", afirmó Lopérfido desde Berlín en comunicación con el programa "Comunidad de Negocios" que se emite por LN+.

-¿Cómo se gestó la denuncia y cuál es su punto de vista?

-Me enteré de lo que había dicho y se me vino inmediatamente como asociación la cantidad de atentados terroristas que hubo con camiones avanzando sobre ciudadanos. Esto pasó en Niza hace unos años y en Barcelona, en las ramblas. Pasó en Berlín, que hubo 11 muertos en 2016 y más de 100 heridos. Pasó en Nueva York, donde incluso murieron cuatro argentinos que estaban ahí cuando fue el atentado. Probablemente él no lo supiera, pero lo que estaba diciendo que le gustaría que pase es una modalidad usual del terrorismo cuando ataca a ciudadanos que van por la vía pública. En ese sentido, hablé con un par de amigos, con Yamil Santoro, con José Magioncalda, que es el abogado que redactó la denuncia, y nos parecía que había que sentar una posición muy fuerte en torno a esto. Porque lo que yo veo desgraciadamente es que el kirchnerismo ha tenido como práctica histórica la generación de fanáticos. Es un tema que yo sigo porque me preocupa mucho el fanatismo aplicado a la política porque ha producido grandes desastres en la historia de la humanidad. Y Brieva es un fanático, es una persona que se expresa como un fanático.

-¿Usted dice que hay más más feligreses que votantes? ¿Qué se busca una idea de convicción más de la "fe"?

-Sí, pero la política no es religión. En política, como dirigente político, como fuerza política, no se debe hacer lo que hizo el kirchnerismo que es meter esos conceptos casi religiosos. Amos Oz, el escritor israelí, decía que el fanatismo es el gen maldito de la humanidad porque produce cosas como efectos en cadena y justamente si uno ve lo que había pasado antes el jefe de Gabinete había dicho que la gente que se habían manifestado no representaba al pueblo. Y hace un tiempo Alberto Fernández había dicho que iban a hacer su marcha de gente de bien como si la gente que se había manifestado en esos días hubiese sido gente de mal. Entonces este es el gran peligro en las organizaciones políticas cuando se tiene esa legión de fanáticos. Para Dady Brieva, que recepciona el mensaje de Santiago Cafiero y de Alberto Fernández, la gente que está ahí es gente de mal y no representa al pueblo. Es el anti-pueblo, entonces hay que pasarle por encima con un camión en el sentido gráfico. No cree que esa gente tenga derecho a expresarse.

-Usted cree que este tipo de declaraciones forman parte de una estrategia arreglada tras bambalinas por parte del Gobierno?

-No, creo que se les fue de las manos. El kirchnerismo dedicó 12 años a descalificar al que pensaba distinto. Recuerdo que hasta hicieron una especie de juicio simulado a periodistas en la Plaza de Mayo o las agresiones que recibían algunos periodistas en lugares públicos. Las cosas que se hacían desde 678, ese programa de la televisión pública donde se señalaba y después los fanáticos iban a perseguir a una persona por romper con cosas que el dogma sostenía. Yo creo que lo que pasa es que lo peligroso de esta generación de fanáticos es que cuando uno alimenta ese mecanismo después estos son entes que ya no necesitan un llamado telefónico. Creen que están expresando lo que quiere el líder. Yo no creo que al Gobierno le venga bien esto, que Dady Brieva diga eso. No le viene bien, pero ya hay mucha gente dentro del kirchnerismo que hace estas cosas pensando que responde a la lógica de su organización política. Creo que no es arreglado, pero sí creo que no es suficientemente cortado por el kirchnerismo porque el gobierno debería haberse despegado inmediatamente de eso, debería haberse aislado.

-No solo no se despega, sino que surge un observatorio de los medios con un nombre que ha generado todo tipo de chicanas que se llama Nodio y supuestamente es pro-libertad de expresión ¿Sirve este tipo de observatorios cuando tienen cierto sesgo?

-No, yo no le creería nunca al kirchnerismo después de los 12 años de experiencia y lo que hicieron con los medios de comunicación, la prensa independiente y los periodistas. Para empezar, es imposible creerles nada bueno cuando crean un organismo que está destinado se supone a mirar lo que pasa en los medios no sabemos para qué además. Leí que Miriam Lewin dijo que iban a observar lo que pasa con las expresiones de odio y después ¿Qué van a hacer? El sesgo que tienen los que están ahí me hace imaginar mucho más una especie de organismo de presión o de censura previa porque no es gente que represente un pensamiento democrático y que reivindique la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo con ningún organismo del Estado que vaya a hacer observación sobre los medios de comunicación y los periodistas. Y otra cosa que me parece que hay que destacar es que el kirchnerismo contaminó fuertemente el sistema de medios de comunicación de la Argentina. Se han creado cantidad de medios con dinero de la corrupción o con manejo discrecional de la pauta oficial en los años del kirchnerismo. Son medios que no existían. Hay una cantidad de medios que pertenecen a sindicatos o a empresarios que tienen serios problemas con la justicia como es el caso de Cristóbal López. Ellos han contaminado los medios y ahora creen que vienen a crear un sistema para hacer que todo sea más participativo. Yo no lo creo, me parece increíble porque han sido los regímenes totalitarios a lo largo de la historia de la humanidad los que se metieron a mirar y a crear organismos de control de la prensa. Básicamente yo no les creo nada y tampoco creo en eso de la estructura de Nodio, que van a investigar, y el nombre es absolutamente absurdo.

