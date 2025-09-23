De cuánto es el monto de los fondos que el Banco Mundial acelerará para la Argentina

El Grupo Banco Mundial comunicó una aceleración en su apoyo a la Argentina, una decisión que modifica los plazos para la disponibilidad de un paquete de financiamiento ya pactado. La medida implica una agilización en el tratamiento de operaciones crediticias destinadas a sectores clave de la economía nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio a través de sus redes sociales.

Cuál es la cifra que le agilizará el Banco Mundial a la Argentina

El organismo multilateral detalló que la aceleración del apoyo financiero comprende un total de 4000 millones de dólares. Este dinero no representa fondos nuevos, sino que es una porción de un paquete de respaldo más amplio.

Ajay Banga es el actual presidente del Grupo Banco Mundial Pilar Camacho

Dicho paquete, por un valor total de 12.000 millones de dólares, recibió la aprobación inicial en abril, en simultáneo con el anuncio gubernamental sobre la salida del cepo cambiario para las personas físicas.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que el paquete completo de 12.000 millones de dólares se implementará durante los próximos tres años. La aprobación de los 4000 millones de dólares ahora se concretará en “pocos meses”, aunque no se especificó un nuevo calendario preciso. Desde el Gobierno no ofrecieron detalles sobre cómo cambiarán los tiempos originales de los desembolsos.

El dinero forma parte de un paquete de respaldo más amplio por un total de US$12.000 millones Shutterstock

Qué significa la aceleración de los fondos

La agilización anunciada por el Banco Mundial se refiere específicamente al proceso burocrático de aprobación de los créditos. Esto implica que las distintas operaciones previstas para la Argentina se tratarán en un lapso menor de tiempo y se analizarán nuevas operaciones dentro del mismo marco del paquete crediticio.

Una vez que este proceso de aprobación se supera, el organismo internacional acciona los giros de dinero correspondientes, aunque cada paso requiere una validación formal. El ministro Luis Caputo reforzó este punto en su publicación en la red social X. “Gracias al Banco Mundial y a su presidente Ajay Banga!”, expresó el funcionario.

Luis Caputo consideró que la decisión "refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del Gobierno" Ricardo Pristupluk

En su posteo, explicó que la decisión “refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos”.

Caputo finalizó su mensaje con una aclaración clave sobre el procedimiento. “Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial”.

A qué sectores se destinará el financiamiento

El comunicado oficial del organismo internacional especificó las áreas estratégicas que recibirán los fondos cuya aprobación se acelera. Los 4000 millones de dólares apuntarán a apoyar motores clave para la competitividad del país.

"Gracias al Banco Mundial y a su presidente Ajay Banga!" (X, Luis Caputo)

Los cuatro pilares mencionados son:

Potenciar la minería y los minerales críticos.

Impulsar el turismo como una fuente de empleo y desarrollo local.

Ampliar el acceso a la energía.

Fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El contexto político y económico del anuncio

La noticia sobre la aceleración de fondos se conoció después de la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump. Tras ese encuentro, Trump manifestó un fuerte respaldo al mandatario argentino. “Tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente”, sostuvo.

El anuncio se conoció tras la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump Presidencia

Esta señal se suma a otro mensaje positivo proveniente de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también se pronunció favorablemente sobre la gestión económica del Gobierno a través de un hilo en la red social X.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.