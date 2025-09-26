De cuánto es la jubilación máxima en octubre de 2025

Los jubilados que mensualmente perciben el haber máximo de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en octubre un nuevo ajuste, por lo que cambia el valor del monto que se acredita en la cuenta, según la terminación del DNI.

En octubre, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,87%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Así, la jubilación máxima de octubre se ubica en los $2.195.463,70. Esta actualización impacta también en la jubilación mínima, las PNC (Pensiones No Contributivas) y la PUAM (Pensión Universal para Adulto Mayor).

De cuánto es la jubilación máxima y las demás jubilaciones y pensiones en octubre 2025

Los montos actualizados para este mes son los siguientes:

Jubilación máxima: $2.195.463,70

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Por qué los jubilados que cobran la máxima no reciben el bono de $70.000

De mantenerse la continuidad, todos los meses se acreditan $70.000, en los casos en el que sus titulares cobren el haber mínimo, o sean titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Cuando los haberes superan esa cifra, este extra es proporcional hasta llegar, en septiembre, al tope de $390.277,18. Por este motivo, quienes perciben el haber máximo no entran en el grupo para recibir esta suma adicional.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.